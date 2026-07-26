Los 17 deportistas uruguayos que recibirán apoyo económico a través de las Vacantes Deportivas Militares

El Ministerio de Defensa Nacional comunicó los 17 deportistas que formarán parte del Programa de Vacantes Deportivas Militares, un apoyo económico que este entrega a destacados deportistas uruguayos para un mejor desarrollo.

Hay seis cupos en la Armada Nacional, seis en la Fuerza Aérea Uruguaya y cinco en el Ejército Nacional, con quienes los deportistas elegidos firman un contrato anual. Estos recibirán un salario de 800 dólares mensuales además de todos los créditos laborales, integrarse al sistema de salud y otros beneficios sociales que también tienen los distintos integrantes de las fuerzas.

Por el Ejercito Nacional los elegidos fueron Valentín Soca (atletismo), Fernando Diz (vela), Emiliano Lasa (atletismo), Lautaro Techera (atletismo) y María Pía Fernández (atletismo). Martín Zócalo (remo), Eric Fagúndez (ciclismo), Roderyck Asconeguy (ciclismo), Dolores Moreira (vela), Bruno Cetraro (remo) y Marcos Sarraute (remo) obtuvieron los cupos por la Armada Nacional. Por la Fuerza Aérea Uruguaya los beneficiaros fueron Federico González (taekwondo), Matías Otero (canotaje), Manuela Rotundo (atletismo), Maximiliano Larrosa (karate), Gonzalo Gervasini (atletismo) y Martín Ottado (surf).

Esta lista no es definitiva, se actualiza a través de la web de Presidencia y se volverá a hacer tras los Juegos Odesur que serán en setiembre, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Los cambios se pueden dar a raíz del rendimiento deportivo de cada uno de los deportistas que aspiran a este beneficio que es parte para mejorar las condiciones de los uruguayos proyectados a competir a alto nivel. Por demás es sabido que muchos de los deportistas que practican deportes menores tienen dificultades para conseguir apoyo para competir a la par de provenientes de otros países donde existen fuertes programas estatales para el desarrollo de sus competidores. Esto permite acortar la brecha a la hora de ir al plano internacional. Además el beneficio no le quita la posibilidad a los deportistas de gestionar sus sponsors o conseguir otro tipo de apoyos como pueden ser becas del Comité Olímpico Uruguayo.