Ejército comenzó a abastecer a ollas; "a la gente le interesa poco la discusión política", dijo García

Este viernes de mañana partió el primer camión del Ejército con insumos para ollas y merenderos nucleados en la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS). Fue desde el depósito de la ONG Uruguay Adelante, luego de que el ministerio resolviera quitarle el apoyo a la coordinadora.



En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Javier García, informó que hoy partirán 10 camiones de las tres fuerzas, tres móviles de apoyo y más de 50 efectivos están abocados a repartir 20 toneladas de alimentos en 87 puntos de cinco municipios de Montevideo. El procedimiento se repetirá cada viernes, y "así será hasta que se cambie la dinámica del Mides, por el trimestre" de 2023.

"Quiero destacar la transparencia de todo el procedimiento. Aquí va a haber, primero, trazabilidad. Hasta el último grano de arroz sale de aquí y va a llegar al destino que está fijado y que el Mides nos planteó", remarcó García.



Y luego remarcó que "todo el procedimiento que nos comprometimos con Martín (Lema), con todo el equipo del Mides y del Ministerio de Defensa de cumplir desde que el Mides tomó la decisión, se puede decir que está en marcha y funcionando correctamente".

"Creo que a la gente que está esperando el alimento le interesa poco la discusión política, lo que le interesa es que se garantice el alimento", remarcó García.



El secretario de Estado enfatizó que las Fuerzas Armadas son "instituciones con una muy sólida doctrina y muy flexible misión; nos piden esto hoy y allí lo haremos hasta que no los pida el Mides".

Camión del Ejército cargado con alimentos en el depósito de Uruguay Adelante, para llevar a distintas ollas y merenderos nucleadas en CPS. Foto: Mides

Por su parte, el ministro del Mides, Martín Lema, consultado sobre la cantidad de ollas y merenderos que van a atender (87), dijo que se definió a partir del listado que entregó CPS, se quitaron las del Interior, "había ollas que estaban superpuestas con la entrega directa de Uruguay Adelante, alrededor de 20, y después se tomó contacto por diferentes vías con el resto del listado". En varios casos, unos 20, constataron que "no hay funcionamiento actual".

"En pocos días hubo que preparar una logística para que pase lo más importante: que los alimentos lleguen a los que necesitan", enfatizó. A partir de que la cartera resolvió "excluir" al intermediario (CPS), se tomó contacto "por diferentes vías" para "solicitar o poner a las órdenes la atención, ya sea a través del propio centro de acopio o de hacer llegar a los lugares que se establezcan".



Además de la entrega, se está haciendo un "relevamiento de las porciones solicitadas por cada iniciativa" a través de este mecanismo directo entre el ministerio y las iniciativas, agregó.

Funcionarios del Mides y militares cargan alimentos este viernes de mañana para enviar a ollas y merenderos nucleados en CPS. Foto: Mides

"Lo que podemos visualizar, todavía no lo tenemos finalmente cuantificado porque nos gusta ser muy prudentes, pero hay una baja sensible entre las porciones que se declaraban públicamente con respecto a lo que nos transmiten las diferentes iniciativas, es decir, ollas o merenderos en forma directa", señaló Lema.



Respecto a la "baja sensible", dijo que esto "corrobora" lo que han dicho las autoridades de que se ha constatado en los últimos meses una baja en la demanda. Lo mismo fue señalado por las ONG Uruguay Adelante y SolidaridadUY, para el caso de ollas.



Reiteró que en el Sistema Nacional de Comedores observan una baja de 8.000 usuarios menos por día, en el primer semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2021. "El resto de las ollas se constaba una baja de un 30% aproximadamente en las porciones", dijo.

La Coordinadora Popular reclamó más apoyo porque se aducía que la situación era más compleja, "cuando todos los indicadores iban en contrasentido", respondió Lema.



Consultada sobre el apoyo que seguirá brindando la Intendencia de Montevideo a CPS a pesar de la bajada de pulgar que hizo el Mides, Lema retrucó: "El apoyo se mantiene y hasta se está fortaleciendo, se termina el intermediario. Si la Intendencia de Montevideo está centrada en el intermediario es un tema de la Intendencia de Montevideo. Nosotros estamos centrados en la alimentación de las personas, que es lo más importante".



"Al tiempo que dirigentes del Frente Amplio manifestaban preocupación por las ollas populares, los diputados del Frente Amplio votaban en contra de reforzar el sistema alimentario a través del INDA", lanzó Lema. En esta Rendición de Cuentas, se votó una inyección de dinero extra en el INDA de $ 155 millones para 2023 y de $ 260 millones para 2024 con este objetivo.