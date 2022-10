Cosse seguirá dando apoyo a coordinadora de ollas y remarcó que "monitorean" situación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló este miércoles que continuará el apoyo que brinda la comuna capitalina a la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que recibe insumos además del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esta definición se conoce luego de que el ministro Martín Lema indicara el fin de semana que se le quitó el apoyo a la organización que gestiona parte de ollas y merenderos de la zona metropolitana tras recibir información considerada incompleta y mientras se evalúan presuntas irregularidades.

"La intendencia va a seguir brindando apoyo como hasta ahora. Nosotros no solo damos apoyo, monitoreamos y controlamos. Si una olla cierra, le dejamos de dar alimentos, si varía la frecuencia semanal nosotros variamos también la cantidad de insumos que se le otorgan", dijo este mediodía Cosse en conferencia de prensa. "Controlamos todas las semanas, todo el tiempo, y ajustamos. Se apoya, se controla y se apoya, y por lo tanto vamos a continuar", insistió.



Además, la tensión de las últimas semanas entre autoridades del Mides y CPS lleva a una "discusión" que "no tendríamos que tener a nivel público", dijo la dirigente frenteamplista.

"¿Saben cuál es la solución de esto? El trabajo. Si hubiera trabajo, no existirían las ollas, porque la gente podría comer en su casa, porque habría trabajo", subrayó la intendenta. "Estamos como entrampados en una discusión a ver quién apoya las ollas, cuando en realidad lo que hay que discutir es porqué hay 300 ollas populares en Montevideo", señaló.



"Yo podría preguntar: qué podemos decir de la gente en situación de calle, ¿no hay que apoyarla? ¿Cuál es el intermediario ahí? No hay intermediario, entonces hay que asumir las responsabilidades que se tienen en los distintos lugares de responsabilidad", lanzó la intendenta, aludiendo a la gestión del Mides que encabeza Lema.



"Cuando hay personas que no pueden trabajar, por un tema de salud mental, de adicción, el Estado las tiene que atender igual porque forman parte de la sociedad. Me parece que esas son las cosas que hay que discutir y no quedarse en una discusión que en realidad no toca el punto central", remarcó.