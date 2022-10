“Se perdió confianza”: el Mides reafirma el retiro de apoyo con la Coordinadora Popular y Solidaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero se retiró el apoyo y ahora se cortó el vínculo. La relación entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que nuclea a varias ollas populares, está en un punto crítico. Y es que ayer, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que no contarán más con la organización porque se “perdió la confianza”.

Todo comenzó cuando el Mides solicitó a la CPS que brinde a la cartera un listado de cuántas ollas y merenderos reúnen, sus direcciones y el contacto de al menos un referente, los días y horarios en los que funcionan, la cantidad de personas que asisten y el número de porciones que entregan. La coordinadora, en un principio, decidió no enviar la información. Después de que se venció el plazo del 30 de setiembre, en la mañana del 1° de octubre Lema informó la quita del apoyo a la coordinadora. Tras la resolución, ese mismo día sobre las 15:00 horas, la organización cambió de postura y resolvió enviar los datos.



Pero la historia no terminó allí. El 2 de octubre el Mides reveló que, tras hacer un análisis del listado de la CPS, detectó que 14 ollas no funcionan en las direcciones declaradas y que la cobertura total es aproximadamente un 20% menos de lo que la organización manifestó de manera pública. Ayer, en una conferencia de prensa en el Parlamento, Lema actualizó la información y elevó la cifra a 20 ollas. Ante esa situación, la cartera resolvió excluirla como intermediaria porque, entiende, se “perdió la confianza”.



También apuntó contra la CPS y algunas de sus declaraciones. Lema desmintió que la organización no supiera que el plazo para la entrega de la información era el 30 de setiembre. En una notificación a la que accedió El País, que es del 23 de setiembre, indica la fecha límite y asegura que es “fundamental para esta Secretaría de Estado contar con la totalidad de la información detallada a efectos de maximizar la eficiencia, eficacia y transparencia en el apoyo brindado”.

Posición

El vocero de la CPS, Pedro Rodríguez, contó a El País que la resolución de no brindar la información al Mides surgió de una asamblea. Después, en el plenario del lunes pasado en el Cerro, hubo un cambio de postura y decidieron solicitar una reunión con el Mides para entregar los datos.



El encuentro entre la CPS y el Mides se dio y, según relató Rodríguez, no se les manifestó que el pedido de la información estaba atado a la posibilidad de cortar los insumos. Además, es una consecuencia que tampoco está en las comunicaciones oficiales del Mides. Y añadió que se enteran de cómo es la situación a través de la prensa. Aunque evaluaron pedir una prórroga para la entrega de la información, no llegaron a realizarla.



“Se trató de un error involuntario que tiene que ver con la forma en la que trabajamos. A veces hay cosas que se escapan porque somos todos voluntarios, estamos cansados y hacemos un enorme esfuerzo para tratar de estar en todas las situaciones”, comentó el vocero.



Consultado por las ollas declaradas que la cartera asegura que no existen, respondió: “No sabemos qué información maneja el Mides para decir eso. Mandamos la planilla que teníamos, que no estaba actualizada al 100% pero que tenía datos válidos. La enviamos a las 15:00 horas y no podemos creer que entre esa hora y el domingo hayan surgido las diferencias. Como no sabemos qué están comparando, no podemos opinar”.



Rodríguez aclaró a El País que en el correo que enviaron al Mides aclaran que la información no está actualizada. Después, en la mañana de ayer enviaron una nueva planilla.

Defensa

El ministro de Defensa, Javier García, y Lema se reunieron ayer por la tarde para tratar la planificación del apoyo logístico de las Fuerzas Armadas al plan de alimentación del Mides, tras la ruptura del vínculo con la CPS.



García explicó en rueda de prensa que las Fuerzas Armadas se encargarán de la distribución de unas 20 toneladas de alimentos por semana, que esperan que comience a partir del viernes. El alimento va a salir desde “el depósito de Uruguay Adelante para recorrer cinco municipio de Montevideo: A, D, E, F y G”, señaló. Después de definir cuánto va para cada lugar, resolverán cuántos efectivos serán necesarios para realizar la tarea.

“La polémica es humo para tapar otras polémicas”, dijo Silvia Nane



La senadora del Frente Amplio Silvia Nane acusó al Partido Nacional de utilizar como estrategia el tema de las ollas populares para “que no se hable de otros”, como lo que sucedió con el jefe de custodios del presidente Luis Lacalle Pou.



“La polémica (de las ollas) es humo para tapar otras polémicas. Porque, ponerse a discutir sobre la fiabilidad de los vecinos y vecinas organizados que, solidariamente y voluntariamente, han estado poniéndole el hombro a esta situación tan complicada que tuvimos por el hambre de compatriotas...”, comentó la senadora.



Además, aseguró: “No nos hace bien como sociedad que una institución pública se ponga a discutir en estos términos de bravuconería”.

Y añadió: “Tendrán que definir qué van a hacer en función de eso, pero no se discute la solidaridad y la organización de los vecinos que le están poniendo el hombro”.