Edil blanco que apoyó a Orsi: "No sé si mañana no amanezco boyando en el arroyo Las Piedras"

Este jueves el edil Juan López, que fue expulsado del Partido Nacional por votar a favor del fideicomiso presentado por el intendente de Canelones Yamandú Orsi, expresó su temor tras la decisión: "No sé si mañana no amanezco boyando en el arroyo Las Piedras", expresó.

"No es muy lindo que te tilden de traidor, de coimero, de pobre tipo, cuatro de copas… Y no sabés lo que son las redes sociales", dijo López en diálogo con el programa "Así nos va" de Radio Carve.



El político, que formó parte de Alianza Nacional desde 2002, dijo que las conversaciones con la intendencia canaria comenzaron en febrero. "Cuando yo decido que voy a dar el voto al intendente para que salgan los 44 millones, lo llamo a Richard Charamelo y le digo ‘voy a votar’ y me dijo ‘vos sos loco, te van a matar, te van a matar’, y yo le dije “voy a darle para adelante porque di mi palabra y considero que es bueno para Canelones", explicó López.

Además, dijo que el senador Carlos Camy lo llamó por teléfono cuando manifestó que pensaba votar a favor del fideicomiso y le dijo: "Te vamos a echar a la mier...". Sin embargo, aclaró que no ha recibido amenazas directas y si ocurre irá a Fiscalía.



López resaltó que en su diálogo con el Frente Amplio, puso como condición no hablar del tema hasta que pasara el referéndum por la LUC para que no se partidizara la discusión.



"No soy frenteamplista, y más por eso me quiero quedar. De Cabildo Abierto ya me llamaron, del Partido Colorado ya me llamaron...

Por más que me sienta blanco, no lo soy, por algo me echaron. El día que no pueda hablar más saldré a la prensa como un ciudadano más. Pelearla voy a pelearla", cerró.



Tras escuchar los dichos de López, la senadora Graciela Bianchi expresó en su cuenta de Twitter que "Es bueno extirpar del Partido a estas personas".

Juzgar a los demás por debilidades propias. Es bueno extirpar del Partido a estas personas. La renovación avanza. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) April 7, 2022

En la mañana de ayer, López fue eliminado de los grupos de WhatsApp de Alianza Nacional. Más tarde, el edil de Canelones fue expulsado de su grupo político y luego, López renunció al Partido Nacional. Pero más tarde dijo que no entregaría su banca a sus excompañeros blancos.