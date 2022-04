Llamadas, reuniones y acusaciones de traición: la trama del voto blanco que le dio el préstamo a Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana de ayer, Juan López fue eliminado de los grupos de WhatsApp de Alianza Nacional. Más tarde, el edil de Canelones fue expulsado de su grupo político por prestar su voto al Frente Amplio para autorizar un préstamo por US$ 44 millones para la intendencia. Luego, López renunció al Partido Nacional. Y más tarde dijo que no entregaría su banca a sus excompañeros blancos.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, necesitaba solo un voto de la oposición para aprobar el fideicomiso para obras en el departamento (lo que incluirá sobre todo plazas y centros culturales). Negoció directamente con López -luego de intentar convencer a otros- y finalmente consiguió su voto.



La decisión del exblanco tomó por sorpresa al Partido Nacional. Sus dirigentes tuvieron poco margen de maniobra para negociar, intentar convencerlo y evitar autorizar un nuevo endeudamiento de la Intendencia de Canelones, cuyo principal jerarca tiene aspiraciones en la carrera por la banda presidencial en 2024.



La trama del largo martes 5 develó fuertes rencillas internas entre blancos, acusaciones cruzadas por “compra de votos”, señalamientos de “traición” y “puñaladas por la espalda”, y varias llamadas, y reuniones cara a cara, que no lograron cambiar el compromiso de López con Orsi.

Los blancos habían enterrado el tema a mediados del año pasado, cuando lograron alinear a todos los ediles blancos y al colorado para no prestar el voto que el Frente Amplio necesitaba para un préstamo de casi el doble de lo que se autorizó el martes. En aquella oportunidad fue clave la participación del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.



Orsi aprovechó el verano para buscar con paciencia el voto que le faltaba. Su secretario general, Francisco Legnani, fue quien contactó a López en el mes de febrero y este aceptó iniciar una negociación.



Luego, López se reunió con Orsi y acordó poner el tema a votación de la Junta luego del referéndum del 27 de marzo. El edil blanco evitó comentar su decisión a su bancada, y a su sector, porque ya conocía la posición negativa de su grupo político a apoyar un mayor endeudamiento y a votar junto con el Frente Amplio en la Junta.

El lunes los blancos se enteraron del proyecto y enseguida empezaron a indagar quién era el edil que había prometido su voto. Si no había un “traidor”, como ellos definieron a López, no hubiera tenido sentido enviar el proyecto. En la noche del lunes supieron que era el edil de Alianza Nacional quien votaría con el Frente Amplio, y enseguida alertaron a las máximas autoridades blancas.



Por eso el martes a primera hora, Richard Charamelo, líder de la agrupación canaria a la que pertenece López, viajó para intentar convencerlo de dar marcha atrás.



La larga reunión de más de una hora no logró cambiar su posición. “Yo ya me comprometí con Orsi, y el tema ya está resuelto. Voto”, le dijo López.



Charamelo le pidió tiempo. Unos 10 o 15 días para digerir el tema en el Partido Nacional. “Estás comprometiendo al partido, al sector y a mí”, le dijo. También le preguntó qué le había ofrecido el intendente. Le preguntó si él, o su “barra política”, estaban necesitando “algo”. Pero López se mantuvo firme en votar y cerrar el tema. “Asumo lo que venga”, le dijo el edil. Más tarde, con el préstamo ya votado, Orsi dijo que lo que el edil le pidió fueron obras para su barrio.

Charamelo comunicó de su fallida gestión a las autoridades del Partido Nacional. Y, sin medias tintas, ayer los blancos explicitaron que López fue “comprado”.



“Cuando hay una compra de votos evidente como esta, hay un pobre diablo que vende su voto, pero está también el poder que compra la voluntad de un edil de la oposición”, dijo el senador Sebastián da Silva.



El diputado también nacionalista Alfonso Lereté, que fue el primero en denunciar el acuerdo, dijo a El País que el voto de López “no solamente estuvo signado por un convencimiento, sino también por otros factores vinculados con lo económico y laboral”.



Otro edil canario del Partido Nacional, Alejandro Repetto, dijo que estaba muy dolido. “Esto te saca las ganas de hacer política”, dijo a El País. Sobre el voto de López opinó que “nadie puede cambiar de forma repentina en tan poco tiempo”.



“Las personas no cambian así de golpe. Sí hay una evolución de pensamiento, la que luego puede generar un cambio. Si se da un cambio de un día para el otro es porqué detrás de eso hay algo muy contundente para hacerte cambiar”, comentó Repetto.

Orsi dijo que López negoció como lo hicieron antes otros blancos



El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo ayer al mediodía, en conferencia de prensa, que las negociaciones con el edil Juan López fueron similares a las que se hicieron antes con otros ediles blancos. “Vino como vinieron otros con otros planteos”, dijo el intendente, que recordó que lo mismo ocurrió en julio del año pasado, cuando intentó negociar con la oposición -aquella vez sin éxito- un fideicomiso por US$ 80 millones.



“Nos planteó precisamente que ‘nuestros municipios’, dijo él, ‘sean contemplados’” en el plan de obras que se ejecutará con este crédito aprobado.



“También nos planteó la mejora en su barrio, de la ciudad donde vive (La Paz), que es cierto que está venida a menos”, detalló el jefe comunal canario.

Consultado sobre las críticas realizadas por el senador Sebastián Da Silva, que es productor agropecuario, al acuerdo con el edil López, Orsi dijo que “hay personas a las que las mueven otros intereses”, que actúan para atender “la situación del entorno, de sus propios vecinos”.



“Hay gente que considera que es el dinero el que mueve las cosas. Entiendo que consideren al edil un pobre diablo. (Es) la misma forma en que un mal patrón trata a su peón; eso es lo que me parece que está pasando”, dijo Orsi en respuesta a Da Silva.