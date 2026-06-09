Diputados estudian regulación de la pauta oficial: “Publicitan cosas en la capital que son para el interior"

En la Cámara de Representantes se estudia la regulación de la publicidad oficial a partir de un proyecto de ley que presentaron los legisladores del Frente Amplio. Hace dos periodos, en 2018, se logró la aprobación de una iniciativa similar en esta cámara pero no tuvo andamiento en el Senado. Ahora se comenzó a analizar en comisión e incluso se sumó a los temas a tratar cuando concurra el Ministerio de Industria, el que ya está convocado por el precio de los combustibles.

El diputado frentista Javier Umpiérrez indicó el miércoles en comisión de Industria que la "génesis" del proyecto de ley es de 2015 a partir de un estudio que hizo el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

El legislador destacó de la iniciativa que al menos un 30% de la publicidad oficial de alcance nacional deberá ir al interior del país porque hoy se “publicitan cosas en la capital” que son para el resto del país. En concreto, el proyecto especifica que ese porcentaje debe ser destinado a “medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior”.

Además, en su exposición de motivos se explica que el objetivo de la iniciativa es regular “la distribución y asignación de publicidad oficial”, y establecer “criterios claros, objetivos, profesionales y transparentes para la asignación publicitaria”. Al mismo tiempo, se indica que se busca “garantizar la libertad de expresión, a la vez que eliminar todo tipo de censura posible”.

En la sesión de la comisión ya hablaron de las instituciones y organizaciones que deberán convocar. El diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu, que retomó este proyecto con Umpiérrez, opinó que en la priorización de delegaciones debería estar la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) por el rol importante que tiene.