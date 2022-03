Diputados de la coalición condenan escrache a Gerardo Núñez en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La acusación anónima sobre un presunto abuso sexual que enfrenta el diputado frenteamplista Gerardo Núñez -que lo llevó a pedirse licencia en el Parlamento mientras se dilucida la situación- generó preocupación en las bancadas de la coalición de gobierno en la cámara. Pero no precisamente por el contenido del relato de la víctima -publicado el 26 de enero en un post de la cuenta de Instagram “Varonesuruguay2”-, sino por el “escrache” que sufrió el legislador, señalaron distintas fuentes partidarias a El País.

En algunos casos, y esto pasa en la bancada del Partido Colorado, se mantienen a la espera de que la víctima ratifique la denuncia en la Justicia -a donde ya se presentó Núñez para ponerse “a disposición”, como anunció el propio diputado este lunes- para tomar una postura. “Prefiero ver si hay realmente una denuncia penal. Es un tema delicado, en el que estamos todos expuestos”, valoró un legislador colorado, que prefirió que su nombre no fuera revelado.



En otros, el énfasis se puso en el recurso de acudir a las redes, y en forma anónima, para dar cuenta de presuntos abusos con las consecuencias que eso tiene para el denunciado.

Así reflexionaron, por ejemplo, dos diputadas de Cabildo Abierto. “No se puede hacer un escrache público a una persona por un hecho de esta magnitud, cuando no hay una denuncia oficial presentada”, dijo a El País la representante cabildante Inés Monzillo. Y subrayó: “Los escraches no me parece que correspondan; yo esto lo tomo como un comentario hecho en una red social, que espero que no sea cierto”.



La diputada también cabildante Elsa Capillera, por su parte, desconfía cada vez de las acusaciones de este tipo sin que haya a su vez una denuncia penal. “Lo que yo leí de este relato es que ella permitió que pasara. Porque si es algo grave, yo le cierro la puerta, lo aprieto y no lo dejo salir”, dijo la legisladora. Y añadió: “Si es verdad, voy a la comisaría. Si no lo es, y fue algo que permití, me callo la boca”.

La cabildante aseguró, además, que tampoco comparte que Núñez se haya pedido licencia mientas se aclaran los hechos. “Tenía que haber seguido con su vida normal, y si la Justicia lo llama, ir a declarar, porque así, ¿qué sentido tiene? En las redes sociales las personas pueden decir cualquier cosa”, cuestionó.



El posteo en cuestión relata un encuentro mantenido entre la supuesta víctima y Núñez en 2021, en el que “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado”. “Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. (...) Fue ahí cuando me di cuenta o me quise dar cuenta de lo que había pasado y lo que había permitido”, dijo la mujer.