Gerardo Núñez pide licencia en Diputados tras la denuncia anónima de abuso sexual

Gerardo Núñez, el diputado al que se lo denunció en redes por un presunto abuso sexual de forma anónima, pidió licencia en el Parlamento en acuerdo con el Partido Comunista.

Todo sucedió este fin de semana, cuando se viralizó por Twitter un posteo en la cuenta Instagram “Varonesuruguay2”, donde una mujer que no se identificó señaló que tras un encuentro en la casa del legislador “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado”. Y agregó: “Cosas que no quería hacer y de alguna manera se aprovechó de mí”.



“Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. Le dije que no me había gustado (...). Fue ahí cuando me di cuenta o me quise dar cuenta de lo que había pasado y lo que había permitido”, concluyó la mujer.

La primera en actuar fue la “Comisión de mujeres” del Partido Comunista, que en un comunicado expresó el domingo que “tomó conocimiento” de la situación y se puso a disposición para que la supuesta víctima denunciara el hecho. Luego, el propio diputado Núñez escribió en Twitter que se pondría a disposición de la Justicia. “Me veo en la obligación de presentarme ante la Justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma”, advirtió. Y según supo El País, el legislador ya se presentó ante la Justicia.



Además, el lunes en el Ejecutivo del Partido Comunista se planteó el tema y, además, se trató el asunto en la Mesa Política del Frente Amplio donde no se tomó posición debido a que por el momento no hay una denuncia concreta.



Consultada por El País , la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio, Patricia González, declinó hacer declaraciones.

Fuentes del Frente Amplio, en tanto, indicaron que una de las dificultades para actuar es que “no hay una denuncia” realizada. Tras una ardua evaluación, señalaron, se resolverá de qué forma se puede actuar en este tipo de casos.



Consultado por El País, el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, señaló que en este escenario, hasta tanto no se demuestre lo contrario, “ambas partes son inocentes”.



“¿Cómo me paro ante una denuncia anónima que involucra a un camarada de la dirección? Puedo decir: es mentira porque es contra un camarada, digo que se está difamando y abandono a la mujer. O lo contrario: sensibilizando por los problemas de la mujer pienso que se trata de otra agredida y le suelto la mano a un compañero. Ambas posiciones son erróneas”, subrayó. “Se deben dar las garantías para que se pueda demostrar y que se pueda defender. No hay otros mecanismos, no hay otra forma”.



El Partido Comunista fue el que aconsejó a Núñez “tomarse una licencia de la actividad política a la espera del desarrollo de los acontecimientos”. La decisión fue “de común acuerdo”, dijo Castillo.

A disposición.

Micaela Melgar, integrante de la Comisión de Género del Partido Comunista, dijo a El País que al momento no se recibió una ampliación del testimonio que apareció en las redes sociales. “Lo que intentamos fue que esa denuncia se amplíe, que se explicite algún hecho concreto para que pueda ser procesado y si lo que se describe es valorable para la Justicia pasarlo nosotras mismas”, explicó.



En ese marco, la diputada Melgar indicó que ese objetivo “no se logró”. “No logramos que nos llegara un hecho concreto explicito más que eso que dice que pasaron cosas que no tenían que haber pasado y que asumimos son de índole sexual, pero no lo explicita”, indicó sobre la denunciante.



A su vez, aclaró que la denuncia puede llegar de forma anónima. “Pueden mandar en un sobre, por mail, no importa. Lo que importa es que se describa algún hecho concreto. Cuando tengamos alguna denuncia de algún tipo se procesará dentro del Partido y si procede se derivará a la Justicia”, añadió.



“Varonesuruguay2” es una cuenta de Instagram con más de 7.000 seguidores que recoge denuncias anónimas de abusos o acosos sexuales. Allí se acusa a músicos, arquitectos, médicos y también políticos.