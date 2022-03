Denuncian a diputado frenteamplista por presunto abuso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez enfrenta una denuncia anónima publicada en la cuenta de Instagram “Varonesuruguay2”, en la que la víctima relata un supuesto abuso sexual que ocurrió en la casa del legislador, cuando este la invitó el año pasado.

El posteo fue publicado el 26 de enero de este año, pero recién se hizo viral en el día de ayer, al punto de que el nombre del diputado fue tendencia en Twitter. “Terminaron pasando cosas que no tendrían que hacer pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí”, se lee en el relato. “Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. Le dije que no me había gustado (...). Fue ahí cuando me di cuenta o me quise dar cuenta de lo que había pasado y lo que había permitido”, concluye.

El Partido Comunista, sector de la coalición de izquierda al que pertenece Núñez -con quien El País intentó el contacto, pero no obtuvo respuesta- publicó un comunicado en donde se informó que “la Comisión de mujeres” de la colectividad “tomó conocimiento” de la situación, aunque no menciona el nombre del diputado.



“La comisión de Mujeres del PCU, al tomar conocimiento de un señalamiento, en este caso, hasta el momento anónimo, inmediatamente pone en funcionamiento los mecanismos partidarios correspondientes y, por otra parte, se pone a disposición para tramitar cualquier denuncia, si existiese, por cualquier vía que corresponda, tanto partidaria como legal”.



Pero sobre el caso tampoco se brinda mayores detalles. Se asegura que el Partido Comunista no ha logrado “que la denuncia se efectivice por ninguna vía, ni que esta se amplíe para poder ser considerada”, y se agrega: “Recordamos que los mecanismos se encuentran a disposición y las denuncias pueden hacerse tanto por escrito como personalmente”.