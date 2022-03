Núñez dijo que se pondrá a disposición de la Justicia tras denuncia anónima en redes de abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas más tarde de que se viralizara una denuncia de abuso sexual en su contra en la cuenta de Instagram “Varonesuruguay2”, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez rompió el silencio y aseguró en redes sociales que se pondrá a disposición de la Justicia.

"Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mí persona, me veo en la obligación de presentarme ante la justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma", escribió el representante comunista en la tarde de este lunes.

El posteo en dicha cuenta de Instagram fue publicado el 26 de enero de este año, pero recién se hizo viral este domingo. “Terminaron pasando cosas que no tendrían que hacer pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí”, se lee en el relato. “Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. Le dije que no me había gustado (...). Fue ahí cuando me di cuenta o me quise dar cuenta de lo que había pasado y lo que había permitido”, concluye el relato anónimo.

“La Comisión de mujeres” del Partido Comunista del Uruguay (PCU) “tomó conocimiento” de la situación, aunque no mencionó el nombre del diputado. Además, el partido que integra el Frente Amplio aseguró que no ha logrado “que la denuncia se efectivice por ninguna vía, ni que esta se amplíe para poder ser considerada”.