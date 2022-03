Patricia Madrid tras caso Gerardo Núñez: "Una cosa es violencia y otra que la vida te cruce con un imbécil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricia Madrid dedicó su editorial del programa Así nos va (Radio Carve) a la denuncia anónima en contra del diputado frenteamplista Gerardo Núñez, quien es señalado por una mujer en redes sociales por presunto abuso sexual luego de que ambos compartieran una cena en la casa del legislador.

La periodista leyó la denuncia formulada en la cuenta de Instagram "Varones Uruguay 2" y también el comunicado que emitió el Partido Comunista. "Terminaron pasando cosas que no tendrían que hacer pasado, cosas que no quería hacer y que de alguna manera se aprovechó de mí”, asegura la joven en el posteo de Instagram.

Luego, Madrid se manifestó en contra de los "escraches" y llamó a la realización de la denuncia formal. "El escrache no es la manera. Porque en verdad entiendo que no se consigue absolutamente nada. Solamente la destrucción pública del otro o de sus familias", aseguró la periodista este lunes.

Luego añadió sin medias tintas: "Si lo verdaderamente importante es generar en el otro una responsabilidad, hay que ir a presentar la denuncia. Si tanto duele la cabeza hacerla (la denuncia), tal vez tengo que evaluar si lo que me ocurrió, amerita que del otro lado se asuma una responsabilidad penal o si lo que quiero es un resarcimiento desde el punto de vista moral porque la vida me cruzó con un imbécil. Es una diferencia gigantesca".

"Las mujeres en Uruguay estamos siendo víctimas de violencia de género de múltiples formas: económica, psicológica o física en los casos más graves. Ahora, no todo lo que una atraviesa como mujer con un hombre, en el marco de una relación entre adultos, se encuadra como violencia de género. Las mujeres, al igual que los hombres, muchas veces nos cruzamos y entablamos vínculos que decimos al principio "vamos a ver qué tal" y resulta que no funcionan. Resulta que uno tiene otras expectativas que el otro no cumple. Y en el marco de una relación donde las cosas no cuadran, a veces uno termina dañado, angustiando, preguntándose para qué lo hizo, por qué perdí tiempo, por qué me tomé un café, para qué me acosté con este hombre. Es parte de la vida cometer errores. Pero no todo se encuadra dentro de la violencia de género", añadió.

Madrid se mostró preocupada por la "bola de nieve" generada por denuncias y testimonios que podrían no tipificarse como de violencia.

Sobre el caso concreto de Núñez, agregó: "Va a seguir siendo objeto de escarnio público en las próximas semanas. Tendrá que dar explicaciones de qué fue lo que hizo en su momento en el marco de una relación adulta y consensuada. Porque según el relato, fue consensuado. Y si hubo una parte que no fue consensuada, hay que ir a hacer la denuncia. Se tiene que presentar por los carriles formales. Y si no, lo mejor, honestamente lo digo y le pese a quien le pese, hay que ir al psicólogo a tratar problemas, angustias o malestares que no podemos resolver", dijo y luego consideró que algunas situaciones "están banalizando los casos de violencia de género".