Diego Labat aceptó invitación de Mario Bergara para debatir; buscará conocer "el modelo" económico del FA

Redacción El País

Para el oficialismo, y especialmente en el equipo del candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, una clave de esta campaña electoral pasa por generar instancias de debate con el postulante del Frente Ampio, Yamandú Orsi. Por eso, en público, tanto Delgado como su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, han buscado que se genere una dialéctica directa con la fórmula rival, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Pero en los últimos días surgió una iniciativa de parte del nacionalista que cristalizará en un intercambio: que se debata sobre los modelos económicos que defienden el oficialismo y la oposición. Los contendientes —ese es el acuerdo— serán el frenteamplista Mario Bergara, exministro de Economía del Frente Amplio, y el expresidente del Banco Central de este gobierno e integrante del equipo económico de Delgado, Diego Labat.

Así lo confirmó el propio Labat tras participar este martes como orador principal de un nuevo plenario de la lista 404 de Montevideo del sector Aire Fresco, cuyo referente es el diputado Martín Lema. "Hoy Bergara dijo que quería un debate y yo ya contesté que sí", dijo Labat al iniciar su discurso. Esa instancia, dijo, servirá para que el Frente Amplio cuente qué modelo económico defiende, "si el de Bergara, si el de Gabriel Oddone, si el de Daniel Olesker o el de las bases programáticas". "El modelo que quiere poner el Frente Amplio no tenemos del todo claro cuál es", afirmó

El extitular del Banco Central dijo además que él buscará defender la actual línea económica que lidera la ministra Azucena Arbeleche, que está diseñada por un solo equipo económico que ha trabajado con armonía, a diferencia de las administraciones anteriores", en que había varios.

Diego Labat, expresidente del Banco Central. Foto: Archivo El País

Sobre lo que se viene, dijo que en caso de que Delgado sea electo presidente "cambiarán algunos nombres", pero será el mismo grupo de personas que está hoy en la conducción económica, "con el mismo razonamiento y las mismas ganas". Y que la meta es mantener "una economía ordenada" que se regirá bajo el lema: "Cada peso cuenta".

A su turno, el diputado Lema que el "tema económico" será uno de los cruciales en las siguientes etapas de la campaña, que en buena medida, desde la óptica nacionalista, se tratará de marcar "contrastes".

"Diego está probado y está pronto", dijo sobre el futuro ministro de Economía en un eventual gobierno de Delgado. Le reconoció a Labat el mérito de que hoy haya "la inflación más baja en 18 años". "Vamos al supermercado, y cuando vemos que está un poco más flojo, eso es mérito de Diego y su equipo", subrayó el exministro de Desarrollo Social.

Lo que dijo Bergara

Más temprano, durante su exposición en un desayuno de la Asociación de Despachantes de Aduana, Bergara dijo que estaba "dispuesto" a debatir con Labat.

"Estoy dispuesto a debatir de este tema y todos los que involucran la gestión de la política económica, como la inflación, la competitividad y la situación fiscal", fue la invitación del frenteamplista.

Mario Bergara, senador de la República por el Frente Amplio y exministro de Economía Estefania Leal/Archivo El Pais

Días antes, a su vez, consultado por la propuesta de Delgado, Orsi respondió que aceptará que los equipos de economía de ambas fórmulas debatan pero que él aún no tenía definido su integración.

"Cuando lo tenga (el equipo) capaz que sí, no lo tengo todavía. Él ya puso a (Diego) Labat. Cada cuál tiene el apuro que tiene y por las razones que sea", respondió el candidato de la oposición este domingo.