"Los delitos bajaron por la pandemia": cruce sobre seguridad en Rendición de Cuentas

En medio de la consideración en particular de la Rendición de Cuentas, se abrió una polémica entre el Frente Amplio y la coalición por las políticas de seguridad.

El diputado nacionalista Federico Casaretto defendió los resultados alcanzados en 14 meses de gobierno de la coalición, en tanto cuestionó a la izquierda por la falta de resultados en materia de seguridad.

“No podemos seguir el camino de los que nos dijeron tantos años que esto era una sensación térmica e higienizándose en su casa subían fotos a las redes hablando de sensación térmica”, indicó Casaretto en alusión a la exministra del Interior Daisy Tourné.



Consideró que esta administración cambió la visión de los policías, porque ya no se los ve “como enemigos”. “Este respaldo policial no es gatillo fácil es apoyar a las personas que nos defiende y se juega la vida”, concluyó. Luego mencionó la rebaja de delitos como rapiñas y hurtos.



“Los delitos no bajaron por la gestión de (Jorge) Larrañaga, no bajaron por la gestión de (Luis Alberto) Heber y no bajaron por la LUC y hay que decirlo claro y contundente”, aseguró en sala el diputado del MPP Sebastián Valdomir.



“Bajaron por la pandemia y eso atestiguan los estudios de criminalistas”, aseguró. Señaló que en promedio bajaron lo que, en el resto del mundo, porque la pandemia “modificó el comportamiento social”.



Además, señaló que “algunas denuncias subieron” como por ejemplo el robo de bicicletas y de mascotas. “Esto también merece estudiarse”, afirmó.