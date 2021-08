Cruce entre oposición y oficialismo por aumento salarial para cargos de confianza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los puntos que genera debate en la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados es el aumento salarial de adscriptos. "Se le aumenta el sueldo de los adscriptos a 171.000 pesos", criticó en las últimas horas la diputada frenteamplista Bettiana Díaz.

Este martes, durante la discusión particular del texto enviado por el Poder Ejecutivo, Díaz señaló que se les planteó "una gran reforma del Estado en el Presupuesto Nacional y con una modificación de la carrera funcional y esto se iba a dar de forma armónica tratando de preservar los derechos de los trabajadores".

No obstante, criticó: "Carrera funcional no hay, no llegó propuesta de nueva carrera, y tampoco de nueva reestructura". Afirmó que al observar la redacción hay "reestructuras por pedazos".



"Cada organismo esta haciendo sus reestructuras, en base a sus propias premisas sin ningún criterio ordenador, como se nos vino a plantear por parte de Servicio Civil (ONSC) y el Poder Ejecutivo", indicó.



Esta Rendición para los funcionarios, la forma de vinculo laboral, así como la forma de ingresos al Estado "era como un pastiche donde nadie había hablado con nadie", dijo Díaz. "Tal así es que en el articulo 5 del proyecto original del Poder Ejecutivo se derogaba una forma de contratación de función pública, y 171 artículos - en el artículo 176 - después iba a contratar por el mismo artículo que estaban derogando".

"Se hace un enganche salarial a los adscriptos a dirección general de secretaría. Son 18 personas, pero son cargos de confianza porque son designaciones directas", dijo, y lanzó: "No hay plata para el sector público, pero sí hay para las compensaciones de los cargos medios, pero para el resto de los trabajadores no", destacó.



El diputado blanco Álvaro Viviano respondió que el aumento salarial a adscriptos son 18 por un valor por entre 35 y 40 mil pesos "ante la dificultad de conseguir algunos funcionarios que puedan acceder a esas compensaciones". El representante dijo que el costo de adscritpos en 2020 se bajó casi a la mitad.



Díaz retrucó: "La cuestión si es económica. Se nos dijo que se iba a reformar la carrera funcional, pero de eso no vimos nada un año después, pero lo que vemos es la reestructura de la discrecionalidad. Aparecen bolsones de plata para los mandos medios en todo el Estado y no aparecen garantías para los trabajadores públicos en los cambios".



El diputado opositor Gustavo Guerrero manifestó que el Poder ejecutivo "aplicó la aplanadora" y "no tuvo en cuenta de ninguna manera la ley de negociación colectiva". "Los sueldos de adscriptos contratados a dedo pueden llegar hasta 170 mil pesos", dijo.



"Acá se precisan hechos, y hay cosas que se han mentido. Decir que acá se va a mantener el salario de los públicos es mentira, y sino que lo demuestren. La prueba son los números de lo que hoy se lleva perdido de salarios", añadió el legislador.