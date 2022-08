Delgado se mostró "sorprendido" por caso Carrera y avaló eventual investigadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos sorprendió obviamente la noticia, no la conocíamos, nos enteramos por la prensa", destacó este mediodía el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, sobre el caso Carrera, y avaló una posible comisión investigadora al respecto. También se refirió al "aprendizaje" que dejó el caso Marset para el Gobierno y destacó que el aumento que se ha registrado en estos días de homicidios "preocupa" al Gobierno.

Delgado consideró que activar una comisión investigadora para conocer más detalles de las acciones del actual senador Charles Carrera sobre un caso de presunto abuso policial hace una década "es el ámbito con todas las garantías y las reservas del caso, es donde debería manejarse". Hoy sobre las 17:00, la bancada de senadores de la oposición se reunirá para definir si avanza o no en este sentido.

Por otro lado, respondió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien aseguró esta mañana que el exministro Eduardo Bonomi "decidió que todos los que trabajaran ahí se asistieran en el Hospital Policial, en el acierto o el error".



"Fernando Pereira últimamente trata de justificar todo, lo que a veces cuesta justificar. Tiene dos actitudes: criticar todo lo que hace el Gobierno o justificar cosas que no se hicieron del todo bien en los Gobiernos anteriores", retrucó el jerarca.



En ese sentido, planteó que "hay temas que tienen que (ver) más allá de si quería o no quería el ministro", en referencia al "marco legal". "Eso es parte de lo que me parece que está bueno definirlo capaz en un ámbito, con todas las garantías del caso, y por eso se está hablando de la posibilidad de generar una comisión investigadora", insistió.

Caso Marset "Nos sirve para todo el mundo poner las barbas en remojo, y que más allá del marco legal habilitante, de la no responsabilidad política de quienes están al mando político de los ministerios porque no pasa por ahí, pero bueno, ser mucho más cautelosos en la coordinación me parece que es un aprendizaje que sacamos de ese tema", indicó el secretario de Presidencia sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cuando estaba detenido en Dubái por contar con pasaporte falso.



Respecto a si el tema está terminado para el Gobierno, respondió que se está en un "proceso de investigación" en Interior y Cancillería.



"No creo" que Uruguay esté en los circuitos del narcotráfico, aseguró Delgado tras las críticas de la oposición.

Homicidios

Otro de los puntos a los que se refirió el secretario de Presidencia es al aumento de homicidios en los últimos días. En la última semana hubo una escalada de homicidios que cerró con 11 muertos entre el lunes 22 de agosto y ayer.



"El tema del homicidio preocupa. Creo que hay que meterle mucha fuerza en este plan que diseñó el Ministerio del Interior", destacó Delgado sobre este punto, que dijo, es "prioridad" para el Gobierno y planteó que se hará un "esfuerzo importante" para revertir las cifras.

"Más allá de las justificaciones, el narcotráfico, que puedan ser ajustes de cuentas, acá lo que importa es ser muy firmes, muy firmes, en bajar los homicidios", enfatizó el jerarca. Indicó que en los "próximos días" se conocerán más detalles del plan de Heber ante un aumento de homicidios.



"Puede ser guerra entre bandas. La información que tenemos va por ese lado, ahora, también es verdad que muere gente, independientemente que sea o no narcotraficante, y muere gente que a veces (como) daño colateral, que tiene rostro, familia, hijos. Es un tema que preocupa", remarcó.