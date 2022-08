Redespliegue de policías tras los once asesinatos que se dieron en siete días

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El elevado número de homicidios que se registró en las últimas dos semanas llevó a que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, organizara una reunión con la Jefatura de Policía de Montevideo y con la Guardia Republicana para discutir cómo afrontar la estrategia de seguridad ante el incremento de delitos. Allí se planteó la modificación de algunos puntos del plan estratégico de seguridad, entre ellos reforzar el patrullaje en los barrios periféricos de Montevideo, donde suceden la mayoría de los delitos.

En el encuentro participaron el director general de Secretaría, Luis Calabria, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, los subdirectores de la Policía Nacional, Héctor Ferreira y Jorge Berriel, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía y el director de la Guardia Republicana, César Tourn, además del ministro Heber.



“Ante los hechos de notoriedad” -dijo el jefe de Policía de Montevideo- se está “trabajando en la aplicación táctica del redespliegue de las fuerzas” policiales en las zonas operacionales III y IV. El jerarca indicó que se incorporarán efectivos desde otras áreas operacionales para las tareas de investigación y patrullaje.



También se determinó un aumento de los efectivos ya que a partir del 1° de setiembre ingresarán 100 nuevos policías en la jefatura montevideana. Este incremento será destinado al trabajo en comisarías y al patrullaje en vía pública.

D’Elía agregó que en poco tiempo habrá “algún tipo de mejora” en cuanto a la tecnología en la Policía. Su idea es seguir trabajando con el denominado Grupo de Tareas enfocado al narcotráfico, además de seguir realizando reuniones de trabajo con Fiscalía “para poder llevar a buen puerto las investigaciones”.



Una vez conocidas las modificaciones, los jerarcas fueron consultados en rueda de prensa sobre cuál es su evaluación del Plan de Seguridad que implementan. “Ojalá que se pueda llegar a lo ideal de un plan de seguridad, pero el delito cero no existe”, respondió Berriel. “Se lucha por lograr un país seguro”, afirmó, y puntualizó que el plan estratégico es dinámico, con ajustes por implicar 19 departamentos.



En la última semana hubo una escalada de homicidios que cerró con 11 muertos entre el lunes 22 y ayer. Además, un delincuente de 24 años fue abatido por la Policía y un padre de 31 y su hijastro de 10 resultaron heridos por una balacera que sucedió el domingo de noche en el barrio La Chancha.

El viernes 26 un hombre de 33 años fue asesinado de una balazo en La Cruz de Carrasco, el sábado una mujer de 61 años fue asesinada de un disparo en cabeza mientras miraba televisión en su casa en el barrio Marconi; y ese mismo día también hallaron a un hombre de 20 años en Piedras Blancas, Montevideo.

Entre bandas

El presidente Luis Lacalle Pou, se refirió el lunes a la oleada de homicidios de los últimos días y dijo que “se mantiene” el camino para bajar el número de homicidios.



“Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, violencia entre bandas” y “estamos tratando de hacer la prevención correspondiente, sostuvo el presidente en diálogo con la prensa en La Paloma. Y apuntó: “Es muy difícil cuando se trata de este tipo de homicidios”.



El mandatario repitió lo que manifestó días atrás de que “no se puede catalogar muertes clase A y clase B” y que desde que era senador ha sido crítico con quienes hablan de muertes “por ajuste de cuentas”.

“No quiero que sirva como excusa, pero saben que ha habido una baja importantísima en el resto de delitos (rapiña, hurto y abigeato) ¿Qué quiere decir esto? Que no están vinculados estos homicidios a una rapiña con homicidio posterior o un hurto con homicidio posterior”, detalló sobre la naturaleza de los delitos.



A pesar de estos datos, Lacalle Pou enfatizó que se debe trabajar “más fuerte todavía para tratar de anticiparse” a este tipo de situaciones.

"No conozco"

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo el lunes que “no conoce” el plan encabezado por Heber para revertir el aumento de homicidios.



“Indudablemente los resultados del plan no están siendo halagüeños”, remarcó el cabildante.



Manini fue severo con la gestión de Heber al asegurar que existen “fallas” en su labor al frente del Ministerio del Interior. Y remarcó: “Yo no conozco el plan”. Además, el senador aseguró que “casi que a diario” le llegan denuncias vinculadas a situaciones en las que “la Policía no está”. Sin embargo, reconoció que cabe la posibilidad de que “se necesite tiempo para ver los efectos de la aplicación de ese plan”.

“Estamos insistiendo permanentemente en una mayor presencia policial en los barrios y en distintas zonas del interior. Creo que eso es lo que está faltando. El vecino tiene que ver las rondas de policías, notar y palpar la presencia policial en todo momento”, dijo Manini Ríos en entrevista con Informativo Sarandí (690 AM).



El líder de Cabildo Abierto también apuntó a la necesidad de “volver a poblar las comisarías de barrio” porque esos policías “saben bien dónde vive el malandra”. Incluso dijo insiste “desde el primer día” sobre este tema con Heber y Lacalle Pou.

Jorge Vázquez criticó a Heber

Jorge Vázquez, exsubsecretario de Interior entre 2010 y 2020, cuestionó este lunes la baja de algunos delitos que destacaron las autoridades de la cartera que encabeza Luis Alberto Heber. Sostuvo que no se conoce “ni el plan, ni los indicadores” del gobierno para medir la inseguridad pública y reclamó conocer la “cifra negra” al respecto. Vázquez, número dos de Eduardo Bonomi, remarcó en diálogo con radio El Espectador que “hace dos años y medio” que siente “hablar de que bajan los delitos cuando en realidad lo que bajan son las denuncias”. “Y no siento hablar de la cifra negra, si aumenta o no”, agregó. El exjerarca sostuvo que esta cifra de delitos que no son denunciados es “número muy importante” a nivel internacional.



Dimitieron ocho jefes policiales este período



El jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva, presentó la renuncia a su cargo al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó Telenoche y confirmó El País con una fuente del ministerio.



Esto deja un total de ocho jefes de policías que renunciaron o fueron relevados en lo que va de la gestión que comenzó con Jorge Larrañaga y fue retomada por Heber.



La fuente indicó que la renuncia fue una tema conversado “en los mejores términos” y que el cambio de jefes es algo “común” que sucede en cualquier gestión. “Fue el cumplimiento de un ciclo”, dijo. En su lugar asumirá el subjefe de Policía de Montevideo, Atilio Rodríguez.

Leles asumió la Jefatura de San José en marzo de 2020 y anteriormente se desempeñó como subjefe en Paysandú, subdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), y director del módulo 9 del ex-Comcar. La renuncia del jefe de San José es la octava baja en las jefaturas del país durante este período de gobierno. Destituyeron a Erode Ruiz en Montevideo y falleció el jefe de Florida en un siniestro de tránsito el año pasado. Además, renunció Juan Ángel Fontes y Walter Porcille en Flores; Martín Botto en Río Negro; Adán Olivera en Cerro Largo; Alberto González en Artigas y Gustavo Silvera en Treinta y Tres. La remoción del jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz sucedió en octubre del 2020 y generó polémica por el motivo por el que se concretó. Ruiz citó a Gustavo Leal, el exdirector de Convivencia Ciudadana durante la gestión de Bonomi a la Jefatura para recibir información sobre los Chingas. Esto no le agradó a Jorge Larrañaga y fuentes oficiales dijeron a El País que se interpretó que Ruiz había “roto la relación vertical de mando” y molestó que no hubiera pedido autorización para la reunión.