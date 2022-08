FA no se pronunciará sobre la reforma de la seguridad social antes que toda la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizó ayer el primer informe de su comisión de expertos en seguridad social sobre el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo para reformar el sistema previsional, que el presidente Luis Lacalle Pou presentó a la fuerza opositora el 29 de julio.

A la reunión semipresencial asistieron el exministro de Trabajo Ernesto Murro, la economista Jimena Pardo y el abogado José́ Luis Baumgartner, que integran el grupo de 33 especialistas que asesoran a la coalición de izquierda en esta materia. El encuentro se realizó en la Huella de Seregni, donde los expertos explicaron las claves del informe y despejaron las primeras dudas de la dirigencia frentista.



Según supo El País, el FA mantendrá su postura de no pronunciarse de forma oficial sobre la propuesta, más allá de las manifestaciones sectoriales o de algunos dirigentes, hasta que el proyecto de ley ingrese al Parlamento. El principal argumento es que el anteproyecto contiene las ideas de Lacalle Pou y del Herrerismo, según entiende la cúpula frentista, pero no necesariamente la de los socios de gobierno, por lo que sufrirá cambios antes de que lo aborden los legisladores.



A su vez, la oposición sostiene que Lacalle Pou rechazó la solicitud de instalar una mesa de diálogo nacional antes de remitir el proyecto de ley al Parlamento, para que la reforma sea discutida por el Pit-Cnt, las cámaras empresariales y otros representantes de la sociedad civil, además de los partidos políticos. Como el mandatario no accedió, aseguran, la fuerza política se limitará a pronunciarse sobre una propuesta oficial.

La Mesa Política del FA había acordado hacer un seguimiento semanal del tema, que considera “de prioridad absoluta”, según expresó el presidente Fernando Pereira en la sesión del lunes 22. Además, sus integrantes habían establecido que no se apresurarían a realizar declaraciones.

Coalición

La Convención Nacional del Partido Colorado adelantó que votará el proyecto de ley en general, aunque propondrá que se modifiquen ciertos aspectos técnicos. Aún no está definido qué sugerencias hará el principal socio de la coalición, porque una comisión partidaria está analizando el texto, pero la intención es incorporarlas antes de que la propuesta sea remitida al Parlamento.



El Partido Independiente y el Partido de la Gente también tienen previsto acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo y plantear cambios, según informó la diaria y confirmó El País.



De la coalición multicolor, solo resta la definición de Cabildo Abierto.



El partido liderado por Guido Manini Ríos dirimirá en los próximos días si acompaña la propuesta. Los legisladores todavía no han tratado el tema pero el jueves se reunirán con el contador Alberto Lacassy, que integró la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), para definir su postura.



Por lo pronto, los cabildantes no se expresarán hasta ese día. Esto contraviene el deseo de Lacalle Pou, que expresó su anhelo de que los partidos le den una respuesta antes de que finalice agosto.

No obstante, luego de presentarle el anteproyecto al FA, también dijo que esta fecha tentativa era “elástica” y que buscaba tener el mayor respaldo político antes de enviar el proyecto de ley al Parlamento.



El anteproyecto consta de 307 artículos. Una de las claves es que quienes hoy tienen menos de 51 años se podrán jubilar, como mínimo, a los 65 años. Además se prevé una transición para los trabajadores nacidos entre 1967 y 1971.



Si la reforma se aplica de acuerdo a las proyecciones del gobierno, se aplicará de forma progresiva en 20 años. Se creará una agencia reguladora para fiscalizar a las entidades registradas en el sistema previsional. También se creará un subsidio para quienes no llegan al mínimo, que en principio es bien visto por el FA.

Reclaman una discusión amplia



El FA entiende que la reforma de la seguridad social es ineludible para los próximos años. Sin embargo, considera que debería darse en el marco de un debate más profundo que no solo abarque las jubilaciones.



Los dirigentes sostienen, por ejemplo, es necesario analizar el rumbo del Sistema Nacional de Cuidados, uno de los buques insignia del expresidente Tabaré Vázquez.



Por otra parte, la oposición rechaza que se plantee que en los 15 años de gobiernos frenteamplistas no se avanzó en esta área.



Destacan la aprobación de la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Policiales (2008) y la reforma de la Caja Bancaria (2008), la ley de los “cincuentones” (2017), la reforma en el Servicio de Retiros y Pensiones Militares (2019) la formalización y los derechos para trabajadores domésticos, rurales y artistas.



El asunto de la seguridad social fue uno de los ejes temáticos del Día del Comité de Base, que se desarrolló el miércoles pasado en 450 locales de todo el país.