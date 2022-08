Pereira: "Estamos convencidos de que Charles Carrera va a salir totalmente intacto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estamos convencidos de que Charles Carrera va a salir totalmente intacto", remarcó este martes de mañana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Dijo que "el contenido, en general, es mucho más importante que las formas" y consideró la asistencia económica y de salud brindada a un joven baleado hace una década por presunta acción policial va en línea con un "gobierno progresista".

En entrevista con Doble Click (Del Sol), el presidente del partido opositor consideró que "el caso Carrera es un caso claro de que es culpable hasta que se demuestre lo contrario". Sostuvo que se va "generando" una situación de que "hay irregularidades y por más que se explica, es tan grande la cantidad de voces sumadas de que hay irregularidades que finalmente una parte de la población cree que las hay".



"El Frente Amplio tiene que tranquilamente ir de alguna manera desmintiendo, aclarando y presentándonos en la Justicia que lauda si hubo faltas o no. Y ahí estamos convencidos de que Charles Carrera va a salir totalmente intacto", remarcó Pereira.

En ese sentido, opinó que "se presiona todo el tiempo a la Justicia de que hay una falla, un delito, y parece que todo el mundo está en condiciones de decir que algo es una falta o un delito, cuando en verdad no lo es". En Uruguay, dijo, "hay separación de poderes y por suerte lauda la Justicia y no los opinólogos", sin precisar a quién se dirigía.



Respecto a la asistencia que activó Carrera cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Pereira dijo que "todo el mundo sabe que Bonomi decidió que todos los que trabajaran ahí se asistieran en el Hospital Policial, en el acierto o el error". Incluso dijo que el exministro se atendió en Sanidad Policial.



Consultado sobre si el Hospital Policial deben usarlo también las autoridades del Ministerio, dijo que es "discutible" y que va en línea con la decisión de Bonomi —exministro del Interior fallecido en febrero— de que "el ministro tiene que tener las mismas condiciones que tiene un policía". Adelantó de que se van a "presentar pruebas de que esa ayuda no fue oculta".



"Lo cierto es que nadie que quiere ganar privilegios busca asistencia médica en un hospital público", remarcó por otro lado el dirigente opositor, quien insistió que "lo primero es ayudar".



"El contenido, en general, es mucho más importante que las formas", añadió Pereira, quien apuntó que "tejen que sos un demonio porque le diste asistencia económica para que la familia no pasara hambre, y asistencia médica".



"Si hay un gobierno progresista y pierde la sensibilidad, no ayuda a las organizaciones humanitarias, yo me sentiría avergonzado. Si por el contrario, lo asistimos, le dimos la ayuda pertinente durante tres años, será la Justicia la que laude si hay norma legal o no, y desde nuestro punto de vista la hay", insistió.



"No nos vamos a amedrentar, ni a callar, porque nos digan que cometimos delitos cuando estamos convencidos que no", enfatizó Pereira.