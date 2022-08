Charles Carrera no aportaba el 4% que pagan todos los que van a Hospital Policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Charles Carrera no pagó a Sanidad Policial durante los siete años que ocupó el cargo de director General de Secretaria en el Ministerio del Interior y, sin embargo, su exesposa (que es civil) se atendió en el centro entre 2010 y 2012, según afirmaron a El País fuentes de la cartera.

Al mediodía de ayer, el ministro Luis Alberto Heber firmó la resolución que decretó el inicio de una investigación de urgencia en el Hospital Policial para conocer detalles de la asistencia que recibió la entonces esposa de Carrera, algo que fue informado por El País en la edición del pasado domingo.



Este procedimiento concluirá en 48 horas y luego se deberá definir si corresponde o no el inicio de una investigación administrativa para establecer responsabilidades funcionales.



No obstante, Heber ya hizo declaraciones públicas en las últimas horas al señalar que entendía que el caso de por sí amerita el inicio de una indagatoria interna, más allá de este procedimiento formal.

Según supo El País, la excónyuge de Carrera comenzó a atenderse a los 15 días de haber asumido Eduardo Bonomi, durante la presidencia de José Mujica. El 15 de marzo de 2010, la exesposa de Carrera fue intervenida en el Hospital Policial por una dolencia en una pierna, pese a que era una civil, de profesión arquitecta y contaba con cobertura mutual.



La expareja del hoy senador del Frente Amplio también consultó y recibió atención sanitaria durante el segundo semestre de 2010; en el primer semestre y segundo semestre de 2011 y entre febrero y agosto de 2012, expresaron las fuentes del Ministerio del Interior.



El nosocomio se solventa con un descuento del 4% de los salarios de los funcionarios policiales. Carrera, según pudo saber El País, no hizo este aporte, de hecho del sueldo se le descontaba sí para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que no solventa al Hospital Policial.



El director de la época del Hospital Policial, Leonardo Anzalone, fue quien firmó el aval para que se realizaran tratamientos médicos a la entonces esposa del jerarca en el centro asistencial, dijeron fuentes de la cartera. Y agregaron que cuando Anzalone se encontraba de licencia, Carrera se comunicaba con el subdirector del hospital, Luis Heuhs, para que autorizara las atenciones.

"No habilité a nadie"

Carrera respondió en su cuenta de Twitter responsabilizando a los actuales jerarcas del Ministerio del Interior de realizar un campaña en su contra. “El ministro Heber tiene una obsesión y no es la seguridad, es un Senador Opositor. Todas las autoridades y familiares directos se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará”. También consideró que “era grave” que el Ministerio del Interior se valiera de Asuntos Internos para investigarlo. El País intentó hablar con Carrera y no obtuvo respuesta.



Por su parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez expresó ayer que el gobierno, en particular el ministro Heber, “está tratando de generar una serie de noticias y una serie de acciones contra (Charles) Carrera, persiguiéndolo, tratando de ocultar lo que está siendo hoy una gestión bastante crítica”.



Para el senador del MPP el ministerio del Interior “está concentrado en golpear a Carrera” por haber criticado su gestión y se trata de un movimiento “que termina ocultando uno de los meses más sangrientos del Uruguay con 47 homicidios”.

“Parece muy raro que se traigan cosas de 2012”, afirmó Sánchez, asegurando que “los funcionarios del Ministerio del Interior tienen autorizado atenderse en el Hospital Policial y también los concubinos”, según explicó en diálogo con Buen Día (Canal 4).



Una norma de 1967 señala que el Policial puede ser utilizado por “personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares”. Pero otra de 1974 es más clara al respecto y advierte que las instalaciones son solo para “personal policial en actividad y en retiro”.



Integrantes del equipo de gestión de la exministra Daisy Tourné (2007-2009) señalaron que “nunca hubo familiares de funcionarios civiles que se atendieran en el hospital”, bajo el entendido de que eso no sería correcto.



El ministro anterior a Tourné, el también frenteamplista José Díaz, aseguró que en su gestión (2005-2007) “no se innovó” y “se siguió lo que decían los funcionarios de la dirección del hospital”, pero ante la pregunta concreta acerca de si familiares de funcionarios civiles se atendieron en el centro de salud, dijo no recordarlo.



Los exministros Juan Andrés Ramírez (1990-1993) y Guillermo Stirling (1998-2004), blanco y colorado respectivamente, negaron que hubieran habilitado el uso del hospital para personal que no fuera de la Policía o familiares de uniformados.



“De por sí interpretaba que el Hospital Policial tiene como objetivo atender a policías, a quienes además se les descuenta una parte del salario”, señaló el exministro Stirling.

“Armaron una causa; investigaron en secreto”

El senador frenteamplista Charles Carrera afirmó que el Ministerio del Interior “armó” una serie de denuncias para perjudicarlo. Carrera dialogó en el programa “Legítima defensa”, donde aseguró que tiene “plena tranquilidad, porque esto es una causa armada” y criticó que, en un Estado de derecho, se utilice la Dirección de Asuntos Internos para “hacer una investigación secreta sobre un dirigente opositor”. Y agregó: “Es muy grave que, en un Estado de derecho se utilice a la Dirección de Asuntos Internos, que es la dirección que tiene que velar por controlar la gestión policial, para hacer una investigación secreta sobre un exjerarca de Interior”.



Jorge Vázquez respaldó al senador

El exsubsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, también se refirió a la situación de Charles Carrera. Sostuvo que “antes existía una normativa que habilitaba a que el director del hospital autorizara la atención a quienes no fueran usuarios, funcionarios del Ministerio del Interior”. Incluso dijo que “los familiares también” podrían hacer uso porque “la potestad era medio genérica”. El exjerarca dijo que no podía señalar si el procedimiento en ese caso sea “adecuado” o no. “Si se seguía utilizando el criterio de que ‘el director podrá autorizar’, entonces la normativa se cumplió”, manifestó. “Por razones humanitarias se debería haber hecho lo que se hizo”, manifestó en tanto sobre el caso de Víctor Hernández, el joven que fue baleado.



Lacalle: “Nos tenemos que avenir a la ley”



El presidente Luis Lacalle Pou se refirió ayer a las denuncias contra Charles Carrera. Ante la pregunta de si hoy hay funcionarios civiles o familiares de autoridades del Ministerio del Interior que se atienden en el Hospital Policial, dijo: “No lo puedo asegurar... ¿pero saben de alguien ustedes? Supongo que no, espero que no”.



Sobre la denuncia pública que recayó sobre el actual senador frenteamplista, el jefe de Estado -que habló a los medios en una rueda de prensa en el marco de un viaje que hizo a La Paloma- aseguró que no le “corresponde” sorprenderse o no respecto a si la exesposa del legislador utilizó el Hospital Policial entre 2010 y 2012 sin que se hicieran los aportes correspondientes, y subrayó que esperaba “a ver qué hace el ministerio con la investigación” de urgencia que inició ayer, y “qué pasa con la Justicia”.



“Lo que está claro es que los gobernantes, y todos los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley. Y la ley claramente marca lo que se puede y lo que no se puede” hacer, remarcó el presidente.