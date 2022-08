Coalición alineada para crear una comisión investigadora por el caso Carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema no parece que vaya a tener mayor tiempo de discusión y tampoco es un asunto de un particular apuro dentro de la coalición de gobierno, cuyos senadores se abocarán desde este jueves al tratamiento de la Rendición de Cuentas. Pero todo se encamina a un acuerdo en el oficialismo para crear una comisión investigadora en la Cámara Alta que tendrá en el centro la actuación del hoy senador frenteamplista Charles Carreras cuando estuvo al frente de la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior.

El foco está en las habilitaciones que se hicieron entonces -entre 2010 y 2017- para que funcionarios civiles se atendieran en el Hospital Policial. Aquí se incluye el caso de Víctor Hernández, el hombre baleado en La Paloma en 2012 y que se atendió en este centro de salud por disposición de Carrera durante tres años -además de recibir tickets de alimentación-, algo que fue informado por Santo y Seña (Canal 4); y el de la exesposa del actual legislador del MPP, que recibió atención en este hospital a los 15 días de que el fallecido ministro Eduardo Bonomi asumiera en el cargo en marzo de 2010, más otras consultas y tratamientos hasta 2012, como informó El País en su edición del pasado domingo.



La inquietud surgió sobre todo en dos bancadas: la del Partido Nacional y la del sector Ciudadanos del Partido Colorado, y ambas tuvieron ayer, por separado, una reunión para analizar el tema.



En el encuentro de los blancos se definió “hablar con todos los socios de la coalición para avanzar, en conjunto, hacia la constitución de una comisión investigadora sobre estos temas”, resumió a El País un legislador nacionalista.



Y en conferencia de prensa, el senador por Alianza Nacional, Carlos Camy, aseguró que su bancada evaluó ayer las denuncias contra Carrera surgidas “en las últimas horas”, y agregó que también se repasó parte de la comparecencia del ministro Luis Alberto Heber en la comisión de Seguridad y Convivencia del Senado la semana pasada, en la que expuso detalles de la atención a los hermanos Hernández, lo que le costó a la cartera de seguridad unos US$ 260 mil -y que el ministerio repetirá contra el frenteamplista en una demanda judicial.

Tras la reunión de Ciudadanos también se definió una postura favorable a crear la comisión, pero con una condición: que esta sea “en clave de coalición”, y que no se formalice como un planteo de los nacionalistas.



Esto mismo señalaron fuentes del otro grupo colorado -Batllistas. Los blancos ya comunicaron que no tienen reparos, y que su idea es que la comisión se reclame en conjunto.



Todo el tema será abordado hoy nuevamente en una reunión que se hará a la tarde entre los senadores de la coalición, para terminar de definir una postura en conjunto.



Por el lado de Cabildo Abierto, en tanto, la decisión ya está tomada. El senador Gustavo Penadés fue ayer en persona hasta el despacho de Guido Manini Ríos, quien justo en ese momento conversaba con el también senador y presidente de este partido, Guillermo Domenech, y ahí le transmitieron que los cabildantes se plegaban a la propuesta.



“Nosotros no nos vamos a negar una comisión investigadora sobre estos asuntos; nos parece bien investigar hechos que son confusos”, dijo a El País Domenech, para quien es importante que en el ámbito parlamentario se profundice en el incidente original. Es decir, que también se investigue quién produjo el disparo que dejó incapacitado a Hernández, algo que la Justicia Penal no determinó en su momento, pese a que se sospecha que la bala partió de la casa del entonces comisario de La Paloma, donde había una fiesta en la que participaban policías.

Manini, por su parte, fue más cauto en las declaraciones públicas que dio sobre este tema. Al igual que Domenech, entiende que debe investigarse todo lo sucedido en cuanto al disparo, pero añadió que es “fundamental darle (a Carrera) las garantías necesarias” para que pueda hacer sus descargos.



“Yo he sufrido en carne propia acusaciones sin ningún tipo de fundamento, poco menos que condenas en ciertas tribunas políticas, y creo que es importante darle a todos la posibilidad de defenderse y de decir su punto de vista”, aseguró en rueda de prensa.

Pereira: “El FA estuvo 15 años en el gobierno y nunca persiguió a nadie”

En el Frente Amplio hay tranquilidad con lo actuado por el hoy senador Charles Carrera. La Mesa Política de la coalición de izquierda ya había defendido días atrás al legislador del MPP cuando se informó que autorizó a que un baleado se atendiera en el Hospital Policial y cobrara tickets de alimentación durante tres años, además de hospedarse allí por tres años. Y ahora la postura es la misma, en el entendido de que no se trata de “respaldar o no a un compañero”, sino de una situación de persecución política por parte del Ministerio del Interior, según dijo a El País el presidente de partido, Fernando Pereira. “El FA estuvo 15 años en el gobierno y nunca persiguió a nadie de la oposición”, reclamó. Asimismo, dijo que su partido es “de los pocos del mundo que sacó a un vicepresidente”, en referencia la renuncia de Raúl Sendic en 2017, tras conocerse el uso irregular de su tarjeta corporativa cuando estaba en Ancap. “No es que no tengamos carácter”, concluyó Pereira.