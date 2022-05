Delgado dice que interpelación "es al Gobierno" y permitirá mostrar "lo que hizo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, acompañó este jueves a la ministra Azucena Arbeleche en interpelación en cámara de Diputados tras críticas del Frente Amplio. "Esto no va a ser una interpelación a la ministra, es al Gobierno", expresó.

"Esta interpelación va a ser un punto de inflexión, y el Gobierno lo que va a decir es todo lo que hizo y todo lo que va a hacer". "Trajimos documentos de estos dos años y medio de gobierno donde a pesar de la pandemia y la guerra que condicionó los precios de los productos de la canasta básica, es un gobierno que ha tenido en muchos aspectos un avance notorio respecto a las administraciones anteriores del Frente Amplio", detalló Delgado en diálogo con la prensa.



El Gobierno "ha duplicado su ayuda social respecto al 2019. Se va a preocupar para que la gente se adelante a la recuperación salarial y no pierda poder adquisitivo. De bajar productos a la canasta básica, de generar inversión. Estamos superando el record de exportación del año pasado y record de inversiones", expresó el secretario de Presidencia.

"Tenemos 43.000 personas de seguro de desempleo, menor a 2015. Sin poner un impuesto y sin aumentar el endeudamiento", enfatizó, "además de anunciar 240 millones de dólares en un plan de asentamientos histórico y de preparar una propuesta para el congreso de intendentes para reeditar los jornales solidarios".



Delgado destacó que por parte de la oposición "hay un tema sistemático de tratar de general un relato de que está todo mal". "Me parece importante la autocrítica; la gente decidió cambiar en 2019 después de 15 años de bonanza económica y mayoría parlamentaria para hacer lo que quisieran. Y con mínimo diálogo".

"Las críticas son bienvenidas, pero cuando nada te sirve, cuando todo está mal y tú sabés que no todo está mal, cuando tuviste 15 años de Gobierno y no lo hiciste con bondanza económica, pierde un sentido cualitativo la crítica", agregó y sentenció: "No estamos del todo bien, hay muchas cosas para mejorar, pero estamos mejor que antes".