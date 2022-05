Arbeleche dice que Fernando Pereira "claramente está en campaña política"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el anuncio de medidas económicas para los sectores más vulnerables, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, "claramente está en campaña política". La afirmación llegó a raíz de que Pereira dijera que el actual "es el Gobierno de las excusas".

"Lo del jueves es parte del trabajo diario y lo que vamos a hacer en esta instancia, en que nos llaman al Parlamento, es rendir cuentas a los parlamentarios, en definitiva a la ciudadanía, de este trabajo que estamos haciendo", agregó la ministra en rueda de prensa, haciendo referencia a la interpelación de este jueves por parte del Frente Amplio.



Las declaraciones de la ministra están alineadas con las de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien consultada por los dichos de Pereira había expresado más temprano: "Ustedes han visto cómo hemos ido in crescendo. Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas, seguramente en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez”, apuntó.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, también dijo que no comparte con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que este sea un "Gobierno de las excusas"; "Está en los hechos", expresó. "No es que no comparta, está en los hechos. Cada uno elige la seriedad con la que se quiere parar con temas de esta sensibilidad", cerró Lema.