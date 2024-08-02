Debate por propiedad del Batallón 14: la indignación del ministro de Defensa y los reparos de la Inddhh

Marcelo Metediera, intendente de Canelones desde la salida de Yamandú Orsi, abrió una polémica este jueves al plantear que el Batallón de Infantería Paracaidista N°14, donde se encontraron nuevos restos de un detenido desaparecido, debería pasar a ser propiedad de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y dejar de pertenecer a las Fuerzas Armadas.

Los restos humanos fueron descubiertos en primera instancia por un funcionario de la Intendencia de Canelones, que trabaja en el lugar con una máquina retroexcavadora. Este jueves, durante el ingreso de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al predio, el intendente Metediera se hizo presente y sugirió que el Batallón 14 debería "pasar a otro tipo de situación cautelar para que se pueda trabajar con tranquilidad".

"No sé si tendría que pertenecer a las Fuerzas Armadas o debería pasar a la Inddhh para que tenga total libertad para trabajar", agregó.

Luego aclaró en sus redes sociales "para evitar malos entendidos" que sus expresiones fueron "absolutamente personales" y "no representan una propuesta ni del PCU (Partido Comunista, sector que integra), ni del FA (Frente Amplio), y mucho menos de la Intendencia de Canelones".

Antropóloga Alicia Lusiardo da detalles de los restos hallados en el Batallón 14. Foto: Ignacio Sánchez/El País

"Desde lo personal, estoy convencido que el Batallón 14 debe pasar a ser un centro de memoria, un sitio de otras características, para seguir trabajando y cultivando memoria", apuntó.

Pero ni el Ministerio de Defensa, a cargo del predio, ni la Inddhh tienen intenciones de que el cambio ocurra.

Armando Castaingdebat: "Es una falta de respeto a los familiares"

Consultado por El País, el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, fue crítico con Metediera. "¿Les parece que este es el momento adecuado para discutir este tipo de cosas, cuando hay gente que está con la esperanza y la ilusión de que los restos que aparecieron sean de algún familiar?".

El ministro consideró que el planteo "indudablemente tiene mucho contenido ideológico", y que además "es una falta de respeto a los familiares tirar ese tema arriba de la mesa en este momento".

"No me cabe en la cabeza que alguien quiera politizar una situación de estas", expresó.

"Más de la forma en que se tiró, en la puerta del batallón, rodeado de familiares. Espero que sea una posición aislada de alguien y que no sea una posición orgánica de un partido político", añadió.

Armando Castaingdebat junto a Wilder Tayler antes de ingresar al Batallón 14. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Luego manifestó que "en este proceso el Partido Nacional no le da la derecha a nadie de la sensibilidad de compromiso".

Ya el exministro de Defensa Nacional Javier García, hoy senador blanco, había adelantado a El País que "la propuesta del intendente de Canelones no solo es extemporánea sino que agrega un elemento político absolutamente innecesario en un momento tan sensible".

"La política de búsqueda de desaparecidos se ha transformado en política de Estado y las Fuerzas Armadas han apoyado, como todos reconocemos y como está a la vista", aseguró García, y agregó que el planteo de Metediera no solo es "improcedente" sino que "refleja un razonamiento antimilitarista con prejuicios e ideología".

Wilder Tayler: "No estaríamos donde estamos" sin la Intendencia de Canelones

Uno de los directores de la Inddhh, Wilder Tayler, también manifestó "algunas reservas" con el planteo de Metediera, ya que, por una cuestión "operacional", no le parece conveniente que el Batallón 14 pase a ser administrado por el organismo.

Dijo tener "respeto" por la propuesta de Metediera porque "viene de unos de los asociados más importante que tiene la Inddhh en la búsqueda de detenidos desaparecidos, porque nadie ha ayudado tanto como la Intendencia de Canelones", que a puesto máquinas y funcionarios para las excavaciones. "No estaríamos donde estamos sin ellos", expresó.

"Son 400 hectáreas, lo que requiere un esfuerzo logístico y de personal muy importante para hacerse responsable de eso. Imagínese estar a cargo del estatus legal de un predio de ese tamaño", apuntó en diálogo con El País.

"Tenemos la experiencia de La Tablada (otro predio militar utilizado en dictadura): estuvimos a cargo, son 80 hectáreas y nos enfrentamos con situaciones en áreas donde no necesariamente íbamos a excavar que fueron muy complejas. Por ejemplo, tuvimos que dar desalojos a gente en situación casi indigente que había establecido allí su asentamiento, sin que la Inddhh tuviera capacidad para brindar una alternativa, algo muy doloroso. Después ingresaron tipos que se apropiaban de pedazos de esa área cautelada y los vendían en Facebook", contó.

Respecto del Batallón 14, dijo que actualmente se trabaja en un área de 18 hectáreas en base a testimonios que indicaron que allí podría haber más cuerpos de detenidos desaparecidos. Buscar restos en ese lugar llevará dos años, e incluso "duplicando la capacidad", algo para lo que no se tiene presupuesto, habría un año de trabajo por delante.

"Así que operacionalmente no es una cosa que nos resulte tan factible", resumió con respecto a tomar la posta de las 400 hectáreas.

Puerta de ingreso al Batallón 14, en Toledo Foto: Ignacio Sánchez/El País

Como tercer elemento marcó que hay un diálogo fluido entre la Inddhh y el Ejército para, si surge la necesidad, ir a otras partes del predio y hacer análisis.

"Tampoco es que necesitemos tener activamente el control de las 400 hectáreas", puntualizó.

En definitiva, consideró que el planteo de Metediera "es interesante, es de buena fe, pero no necesariamente se ajusta a las necesidades de la Inddhh".