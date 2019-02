Debate sobre crimen de Cabral divide al Frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio tomó distancia de las declaraciones del senador Marcos Otheguy, quien relacionó el crimen de Felipe Cabral con la campaña Vivir sin Miedo. Lejos de intimidarse, el legislador de Rumbo de Izquierda aseguró que no se bajará del debate que inició por Twitter.

El tema se abordó ayer en la Mesa Política. El presidente de la coalición Javier Miranda se refirió a la polémica como parte del informe de la semana. Allí tomó distancia de la opinión de Otheguy y aclaró que el Frente Amplio como tal no convocaba a ninguna movilización en Punta Gorda, barrio donde mataron al artista callejero.

En alusión a Otheguy, pero sin nombrarlo, el delegado del Nuevo Espacio Carlos Calvo consideró que fue un "error" de dirigentes oficialistas darle un "tinte político" al homicidio, cuando se desconoce si lo tiene. En ese marco, recordó lo sucedido recientemente cuando dirigentes de la oposición relacionaron el homicidio de un policía a la inseguridad y la causa del delito era un problema familiar, contaron a El País fuentes de la Mesa Política.

En conferencia de prensa, Miranda consideró que estaba "fuera de tono" la consideración de Otheguy, quien opinó que la campaña de Larrañaga promueve la barbarie. "Es una situación dolorosa y hay que ser sobrios, cautos, y no procurar por ningún actor capitalizar políticamente en términos de tres o cuatro votos situaciones de este tipo. Me parece que no es adecuado", agregó Miranda.

"Hay una tendencia, que uno puede entender por qué sucede, pero no compartir, que es el trasladar cualquier hecho que sucede en la sociedad en términos de ver cómo lo capitalizo para ganar tres o cuatro votos, esa es una mala campaña", señaló Miranda de forma enfática. Semanas atrás, había pedido a la oposición elevar el nivel de la campaña.

Las palabras de Miranda no hicieron cambiar de opinión a Otheguy, quien está dispuesto a dar como sea el debate sobre la seguridad y la incitación al miedo. "Comparto de que no hay que utilizar una muerte políticamente, pero un hecho desgraciado como este no inhabilita a reflexionar qué esta pasando en la sociedad", dijo el senador en respuesta a Miranda.

"Creo que es un debate tan importante que no se puede ser pusilánime, porque lo que está en juego es la calidad de la convivencia en los uruguayos. Hay dirigentes planteando mano dura y plomo. Yo con ideas de que esto se resuelve con mano dura y plomo polarizo. No tengo ningún punto de contacto con eso, son temas de principio", insistió Otheguy. El legislador remarcó que no busca votos y al contrario no le preocupa perderlos por dar el debate.

Otheguy insistió que dirigentes de la oposición alimentan un "discurso de odio", que puede llegar a tener consecuencias "muy negativas". "Tengo un hijo de 22 años y quiero que camine tranquilo por la calle, que por tener tatuajes en los brazos alguien no lo interprete como que pueda llegar robar o lastimar y por eso lo lastimen a él. No quiero eso", agregó.

Como ejemplo citó el discurso del que fuera candidato a diputado por Alianza Nacional en Flores, Álvaro Rodríguez. "Cuando el candidato a diputado dice que hay que poner una capucha y pegarle un tiro, o cuando se habla de mano dura y plomo se fomenta la barbarie", concluyó. Ante los dichos de Rodríguez, Larrañaga lo expulsó de su sector. "Ni esos pensamientos ni esa prédica representan a nuestro movimiento", dijo el legislador a El País.

"Directa o indirectamente la vecinocracia también mata"

El homicidio del artista callejero Felipe Cabral reabrió el debate político por la seguridad en plena campaña electoral.

El senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) no fue el único en vincular el hecho con la campaña que impulsa Jorge Larrañaga.

"Directa o indirectamente, la vecinocracia también mata. Aquello sobre lo que ha insistido Esteban Rodríguez Alzueta, hace tiempo se instaló en Uruguay. Todos los que han sostenido el discurso de son ellos contra nosotros son responsables de semejantes consecuencias, opinó en Twitter el senador de Casa Grande Rafael Paternain.

Consultado ayer sobre el hecho, el precandidato Daniel Martínez lamentó la muerte de Cabral. "Lo primero que me preocupa es el dolor humano", indicó.

El debate sobre la inseguridad está instalado dentro del oficialismo, que ya está decidido a pararse firme en una contracampaña para enfrentar los argumentos del plebiscito para reformar la Constitución que plantea Larrañaga.

Para Otheguy, el Frente Amplio "no debe ser quien lidere la contracampaña", y considera que debe ser la propia sociedad y las organizaciones sociales que lo hagan.

Por su parte, el Pit-Cnt ya resolvió hacer la campaña y el oficialismo posiblemente se termine por sumar a la misma conformado un comando similar a lo que fue en su momento la Comisión No a la Baja.