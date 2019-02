Detenido por asesinato de Cabral quedó libre, pero imputado por tenencia ilegal de armas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de 77 años, detenido ayer jueves por el homicidio de Felipe Cabral, fue imputado este viernes por "un delito objetivo de tenencia de armas", de acuerdo a lo que se anunció en la audiencia que tuvo lugar esta tarde. El hombre quedó en libertad pero con la orden de fijar un domicilio y la prohibición de salir del país.



La fiscal del caso, Mirta Morales, indicó que con una orden judicial se realizaron allanamientos y encontraron armas no habilitadas en la casa del hombre, si bien informó que "en un principio no coinciden con el proyectil que dio muerte al muchacho".

Además dijo que el hombre tenía otras armas que sí estaban registradas y que algunas de ellas no fueron encontradas. Sin embargo tampoco coincidirían con la bala, explicó.



La fiscal aseguró que todavía no hay pruebas suficientes que determinen si el hombre que fue detenido es el autor del homicidio. "Por eso no lo formalicé por ese delito", explicó.

Morales indicó también que "muchas reparticiones policiales y la Fiscalía están trabajando en este caso" y que "a partir de la filmación, de la herida que produjo, de cómo vino la bala se va a poder saber de dónde se disparó y de qué distancia".



"Se están haciendo muchas pericias que van a tratar de unir este puzle", expresó y agregó que el hombre no es militar y que no hay otros imputados por este caso.

El cuerpo de Cabral (29 años) apareció en el frente de una casa abandonada en la Rambla República de México y Belastiquí. El hombre, hoy imputado, vive en la casa contigua. Cabral, artista callejero y rapero, fue encontrando con un disparo en la cabeza, pero el arma nunca apareció en la escena del crimen.



De acuerdo a lo que informaron testigos, Felipe había realizado un dibujo sobre una ventana tapiada de la casa. De acuerdo a lo que manejan los investigadores, llegó en bicicleta el sábado a la 15:10 al lugar a tomarse una fotografía con su obra. Luego, tomó asiento a la sombra de un árbol, sobre un muro que divide ambas casas. En ese lugar recibió un disparo que nadie percibió ni escuchó. En las cámaras de videovigilancia de la zona se observa cómo el cuerpo cae lentamente.

El caso generó polémica en el mundo político, debido que la víctima estaba vinculado a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y era hijo del músico Mario "Chichito" Cabral (compositor y exintegrante de las bandas El Kinto y Tótem).



Según pudo conocer El País, el hombre de 77 años trabajó hasta jubilarse como administrativo en el Senado.