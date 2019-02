Miranda: politizar homicidio "por 3 o 4 votos" está "fuera de tono" en la campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Frente Amplio (FA) Javier Miranda dijo que "politizar" la muerte de una persona es algo que queda "fuera de tono" en la campaña electoral, con lo que se mostró crítico a la postura que mantuvieron varios de sus correligionarios que relacionaron la muerte de Felipe Cabral con la campaña "Vivir sin miedo " promovida por el senador Jorge Larrañaga.

El grafitero y rapero de 30 años asesinado estaba vinculado a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y era hijo de un músico que ha acompañado a figuras de renombre artístico.



Horas después de conocida la noticia, el senador frenteamplista Marcos Otheguy tildó a la campaña "Vivir sin miedo" de "promotora de barbarie": dijo que el caso de la muerte del joven "provoca dolor e indignación" y que "las campañas promotoras de barbarie como las de 'Vivir sin miedo' (en referencia a la que impulsa Jorge Larrañaga) se saben cómo empiezan pero nunca cómo terminan".

RELACIONADAS Detenido un hombre de 77 años por el homicidio del grafitero By Ángel Asteggiante Detenido un hombre de 77 años por el homicidio del grafitero Detenido un hombre de 77 años por el homicidio del grafitero Otheguy criticó las "campañas promotoras de barbarie" tras homicidio y desató polémica By Ángel Asteggiante Otheguy criticó las "campañas promotoras de barbarie" tras homicidio y desató polémica Otheguy criticó las "campañas promotoras de barbarie" tras homicidio y desató polémica

Las declaraciones de Otheguy desataron la polémica en redes con varios legisladores nacionalistas.

Miranda dijo hoy viernes a la prensa que en estos casos "lo primero es que hay que poner a las personas en el centro de la situación. Acá hay una situación de homicidio y es una tragedia. Este joven fue víctima de un homicidio y es una preocupación en términos humanos".



El presidente del FA dijo que hay que tener "la máxima cautela y sobriedad en estos temas", porque "hay una investigación en curso" y "todo lo que se diga de antemano no ayuda ni a la investigación ni a la generación del clima necesario para atender estas situaciones".



"Es una situación dolorosa y hay que ser sobrios, cautos, y no procurar por ningún actor capitalizar políticamente en términos de tres o cuatro votos situaciones de este tipo. Me parece que no es adecuado", agregó Miranda.



Y dijo que esto "es un fuera de tono" en la campaña electoral. Luego, llamó a "cuidar el proceso de la campaña y separar situaciones humanas, situaciones de violencia en la sociedad y el tono de la campaña".



"Hay una tendencia, que uno puede entender por qué sucede, pero no compartir, que es el trasladar cualquier hecho que sucede en la sociedad en términos de ver cómo lo capitalizo para ganar tres o cuatro votos, esa es una mala campaña", señaló.

Consultado sobre si hay algún mecanismo partidario para situaciones en las que algún miembro del sector "se sale de tono", Miranda dijo que "siempre hay mecanismos de diálogo y persuación" para tratar esos casos y que son temas que se hablan, por ejemplo, en el ámbito de la reunión semanal de la Mesa.



En las últimas horas, tanto el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, como la de Educación, María Julia Muñoz criticaron al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. Murro dijo, por ejemplo, en una entrevista en el programa Quién es quién de Diamante FM y TNU, Murro dijo que si Lacalle Pou "debe salir a buscar trabajo, ¿qué currículum va a presentar?”.



Muñoz había dicho unos días antes que Lacalle Pou “entró al Parlamento por los votos de su mamá, estudió en una universidad privada, nunca tomó un ómnibus y no sabe sacar un boleto”.



Miranda pidió hoy viernes cuidar "el tono de la campaña" y dar "el debate de ideas".



Es preocupante que un grupo de personas que manifiestan su punto de vista, sus ideas, lo convierten en un insulto a la vicepresidenta (Lucía Topolansky), señaló, haciendo alusión a los agravios que recibió la jerarca a la salida del último Consejo de Ministros abierto en el departamento de Durazno.



Miranda dijo que con esas acciones se genera "un clima que no se puede favorecer de ninguna manera".