Daniel Martínez aspira hacer un gobierno austero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Te dejaron solo en la Expoactiva”, le dijo el ministro de Economía Danilo Astori a Daniel Martínez. “Absolutamente”, respondió el precandidato que fue el único en participar en la instancia.

El mano a mano, que duró una hora, se hizo ayer por la tarde en la sede de Asamblea Uruguay, con los retratos de José Artigas y Líber Seregni de fondo. Fue el segundo encuentro que mantiene Martínez en una ronda con líderes políticos del Frente Amplio que comenzó esta semana en la chacra del expresidente José Mujica y proseguirá el lunes en una entrevista con Tabaré Vázquez.

Como no podía ser de otro modo, el tema económico estuvo sobre la mesa. Martínez destacó la estabilidad macroeconómica como elemento fundamental para cualquier país. “En años de mucha turbulencia en la región y el mundo, Uruguay ha salido airoso”, afirmó.

RELACIONADAS Aprobación de la gestión de Vázquez tuvo una leve mejoría, según último sondeo de Equipos By Irene Nuñez Aprobación de la gestión de Vázquez tuvo una leve mejoría, según último sondeo de Equipos Aprobación de la gestión de Vázquez tuvo una leve mejoría, según último sondeo de Equipos La trama que explica por qué aún no se llenó el vacío que dejó Martínez en la Intendencia By Irene Nuñez La trama que explica por qué aún no se llenó el vacío que dejó Martínez en la Intendencia La trama que explica por qué aún no se llenó el vacío que dejó Martínez en la Intendencia Socialistas se comprometen a superar lógica de lucha interna By Ángel Asteggiante Socialistas se comprometen a superar lógica de lucha interna Socialistas se comprometen a superar lógica de lucha interna

En la Expoactiva, Martínez se ocupó de aclarar que no era cierto -como se dijo por parte de algún precandidato de la oposición- que en los últimos cuatro años el país no crecía. A lo que agregó: “Tenemos total seguridad de que el marco macroeconómico debe ser continuado”.

En caso de ser electo, dijo que se enfocará en dar un nuevo impulso en las políticas microeconómicas como el desarrollo científico tecnológico y agregar valor a la producción.

Martínez reconoció que ser productor agropecuario implica enfrentarse a “niveles de incertidumbre de la economía”. “Ni que hablar que el tema del déficit fiscal nos debe ocupar y preocupar a todos. Hoy lo hablamos por arriba, no demasiado, sobre la base que este es un tema de austeridad. Cada vez que uno maneja recursos públicos tiene la obligación moral de saber que cada peso que se gasta es absolutamente necesario y va en el sentido correcto”, afirmó el precandidato.

Astori se mostró convencido del “conocimiento”, “experiencia” y “potencial electoral” de Martínez. “El gobierno es fundamental en su acción y en sus políticas públicas para asegurar este acceso al gobierno. Este acceso no cae del cielo y lo demuestra una rica y profunda evidencia mundial, es producto de políticas públicas. Después de tres gobiernos del Frente hay que seguir adelante corrigiendo los errores, pensar en nuevas transformaciones”, señaló.

Para Martínez, las campañas se ganan no sentado en un escritorio, resaltando los aciertos, pero también reconociendo los errores. “Las internas se ganan trabajando, recorriendo, mirando los ojos a la gente”, le dijo ayer Astori a Martínez, según contó éste en conferencia de prensa.

Señal a campo

Martínez fue el único precandidato del Frente Amplio que participó en el debate organizado en la Expoactiva en Soriano. Su presencia en el lugar representa un guiño hacia el campo, sector con el cual el actual gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha mantenido una serie de constantes desencuentros.

Consultado acerca de la ausencia de los otros tres precandidatos en la Expoactiva (Carolina Cosse, Mario Bergara y Oscar Andrade), Martínez indicó: “Me invitaron a responder tres preguntas, en algún momento se me había dicho que iba a ir otra persona de los cuatro, que después no fue. No sé lo que pasó, no estuve en la organización del evento”.

Martínez dijo que no solo faltaron los otros precandidatos del Frente Amplio, sino que también “alguno de la oposición”, en referencia al nacionalista Juan Sartori.