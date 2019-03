Aprobación de la gestión de Vázquez tuvo una leve mejoría, según último sondeo de Equipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aprobación de la gestión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, presentó una leve mejoría respecto a la medición anterior, según la última encuesta de Equipos Consultores difundida por Subrayado este jueves.



De acuerdo a los datos arrojados por las personas encuestadas, Vázquez tiene una aprobación del 28%. En diciembre esa cifra había sido 24%. En tanto, la del precandidato Daniel Martínez es de 46%. En el lado extremo el 47% desaprueba la gestión del presidente mientras que esto ocurre con el 33% en el caso de Martínez.

Además un 19% ni aprobó ni desaprobó el desempeño de Martínez, y un 2% no supo o no quiso contestar. Para Vázquez estos números fueron del 23% y 2% respectivamente.



En cuanto al desempeño de cada uno con el paso de los años, el mejor momento del presidente Vázquez fue en abril de 2015, cuando cosechó 50 puntos de aprobación. Su peor momento en cambio fue en agosto del año pasado con 51 puntos de desaprobación.

El mejor momento de Martínez fue en octubre de 2017 cuando un 51% indicó que aprobaba su gestión mientras que su momento más bajo fue en agosto de 2015, con 14%.



Si se divide por votantes, actualmente un 52% de los frenteamplistas está conforme con el desempeño de Vázquez, mientras que un 21% no. En cuanto a los votantes de los demás partidos el 76% desaprueba su gestión y el 6% la aprueba.



Por otra parte, Martínez obtuvo el 72% de la aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio y el 15% no. Del otro lado, 66% de los votantes de la oposición no están conformes con su gestión y 16% si.