La trama que explica por qué aún no se llenó el vacío que dejó Martínez en la Intendencia

A diferencia de sus competidores por la interna frenteamplista, Daniel Martínez decidió no renunciar su cargo para dedicarse de lleno a la campaña y en cambio solicitó licencia sin goce de sueldo hasta junio de este año —mes en que sabrá si pasa a la segunda ronda o no—.



Según el orden de cargos su primer suplente es Óscar Curutchet quien se desempeña como director de Desarrollo Económico de la comuna. Sin embargo decidió no ocupar el cargo todavía.

Curutchet aspira al puesto de la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), lugar para el que compite contra el economista Ignacio Alonso, quien cuenta con fuerte apoyo por parte de varios clubes. Decidirá si acepta el cargo de intendente una vez que se tenga una respuesta en la AUF.



Para muchos el cargo de presidente de la AUF es un puesto de oro. Permite codearse con la principales figuras del fútbol uruguayo y viajar junto a la selección. Pero el salario es lo que puede seducir a la mayoría: mensualmente recibe un sueldo de US$ 20.000 más viáticos, informó este jueves el semanario Búsqueda.

La posición de Curutchet es altamente criticada dentro de la comuna por considerar que el actual director de Desarrollo Económico no tiene a la intendencia como su prioridad. Fuentes cercanas consultadas por El País aseguraron que hay varias personas molestas con la situación.



Pero, ¿quién debe ocupar entonces el puesto de jefe comunal si Martínez y Curutchet no lo quieren? La segunda en la línea es Fabiana Goyeneche, actual directora de Desarrollo Social. Sin embargo ella tampoco es la que dirigirá la intendencia.

Goyeneche entró a la comuna a principios de 2015 luego de sumarse a la campaña de Martínez. Su ingreso se debe a un pase en comisión, avalado por el decreto N° 15/013, ya que ocupa un cargo público como asesora jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



Si acepta ocupar el sillón de intendente debería renunciar al cargo que tiene en el MEF. Por este motivo -ella aún no se ha pronunciado sobre este tema públicamente- no puede asumir el lugar que el ahora precandidato frenteamplista dejó libre sin perder su puesto en la cartera dirigida por Danilo Astori. Además, tanto dentro de la fuerza política como del gabinete municipal su figura no genera consensos, de acuerdo a lo que supo El País.

Detrás de Goyeneche se perfila para el cargo Christian Di Candia, actual prosecretario de la intendencia. Según supo El País Di Candia sí está dispuesto a aceptar el cargo para asumir como jefe comunal pero todavía no se decidió a hacerlo. ¿Por qué? Espera la respuesta de las dos personas que tiene delante, especialmente de Curutchet, para definirse.



Es que al igual que la directora de Desarrollo Social, Di Candia es funcionario público: tiene un cargo en la Junta Departamental, donde se desempeña como secretario general del sindicato de trabajadores del legislativo departamental.

Para poder asumir el puesto de intendente por los 14 meses que quedan hasta las elecciones departamentales de mayo de 2020, debería renunciar en la Junta y hasta no tener el camino libre esa no es una opción para él.



¿Quién es entonces el actual intendente interino? El cuarto en la línea para el puesto que los otros tres no aceptaron es Juan Canessa, quien se desempeñaba como director de Artes y Ciencias. Canessa, militante comunista y familiar de la exprimera dama Marta Canessa, ha sido varias veces intendente por las ausencias de Martínez y Curutchet y la posición de Di Candia y Goyeneche de no asumir el cargo.



De todas maneras, Canessa deberá ceder su lugar en caso de que Curutchet no gane la presidencia de la AUF y le diga sí al puesto de intendente, o que Goyeneche prefiera dejar su cargo en el MEF o que Di Candia decida renunciar en la Junta. Si esto no ocurre, igual tendría que dejarlo cuando Martínez se reintegre en caso de no ganar las internas.