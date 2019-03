Precandidatos con más acuerdos que diferencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con matices, la mayoría de los precandidatos coincidieron en la necesidad de bajar el costo del Estado, reducir el déficit fiscal, bajar impuestos y tarifas públicas para ganar en competitividad y mejorar la inserción en mercados internacionales.

La mayoría de los expositores del panel de precandidatos organizado ayer en la Expoactiva coincidió en que la oposición está preparada para asumir un gobierno de coalición y terminar con 15 años del Frente Amplio.

Daniel Martínez fue el único candidato del oficialismo que respondió a la invitación y quedó solo ante un aluvión de críticas que partieron desde todos los frentes, incluidos Gonzalo Abella y Gustavo Salle.

Daniel Martínez. Foto: Daniel Rojas.

“En las pasadas elecciones a los uruguayos se les faltó a la verdad” dijo Luis Lacalle Pou, sobre la promesa de bajar impuestos. “Hoy me voy con más coincidencias que desavenencias y creo que estamos preparados para asumir un gobierno multicolor” dijo quien lidera las encuestas del Partido Nacional. Prometió en caso de alcanzar la Presidencia, impulsar una política monetaria fuerte, gobernanza en las empresas públicas y bajar el precio de sus tarifas, además de liberar la importación de combustibles.

RELACIONADAS ¿Cómo harían los precandidatos para mejorar la competitividad del sector agropecuario? By Ángel Asteggiante ¿Cómo harían los precandidatos para mejorar la competitividad del sector agropecuario? ¿Cómo harían los precandidatos para mejorar la competitividad del sector agropecuario?

“Entendemos necesario establecer una regla fiscal por lo que el compromiso político debe superar el período de más de un gobierno” sostuvo, y agregó que la inserción internacional será clave. “Si no, estamos fritos. Desde 2008 a 2019 se han cerrado 10 mil empresas rurales” afirmó ante un auditorio desbordado de público.

Jorge Larrañaga destacó la posibilidad de intercambiar entre tantos candidatos “algo que no se logra en muchos países del mundo” y en materia económica, sostuvo que Uruguay viene “con muy malos gobiernos que no aprovecharon la bonanza económica y por no ser previsores hoy tenemos un déficit que alcanza el 4,3%”.

Carlos Iafigliola, Edgardo Martínez Ziamrioff, Gustavo Salle, Ernesto Talvi, Pablo Mieres y Jorge Larrañaga. Foto: Daniel Rojas.

Coincidió con Lacalle en establecer una regla fiscal que requiera “un fuerte quórum a nivel parlamentario”.

El economista Ernesto Talvi, del Partido Colorado, sostuvo que es imprescindible un redireccionamiento de la política exterior e imperioso alcanzar tratados de libre comercio, porque hoy el país “deja US$ 300 millones en aranceles por ingresar a otros mercados”.

“Somos el país más caro para producir porque tenemos un gobierno de gastadores compulsivos” cuestionó.

El expresidente Julio María Sanguinetti, advirtió que el actual gobierno dejó pasar el tren en materia de tratados de libre comercio. “Hoy se vive otro mundo, tanto es así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está viendo cómo derriba los TLC. Además, la guerra comercial con China también nos va a impactar” dijo. Uruguay se encuentra en dificultades, agregó, “porque 1,3 millones de trabajadores tienen que sustentar a otro millón que viven del Estado” y alertó que la seguridad social “va a la quiebra. Está financiada hasta 2025 o 2030, pero es inmanejable, lo que pone a prueba de honestidad al sistema político”.

Pablo Mieres del Partido Independiente, consideró que es imprescindible una fuerte reducción del gasto público, abatir tarifas para generar un shock de competitividad.

“¿Recuerdan aquello del equilibrio de los platos chinos? Buen, acá hace rato que se rompieron y tenemos un enorme problema fiscal” indicó.

Edgardo Novick, Verónica Alonso, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou, Gonzalo Abella y José Amorín Battle. Foto: Daniel Rojas.

El Partido de la Gente promueve “quitar el sesgo hacia el atraso cambiario y flexibilizar la política monetaria. (...) No tenemos compromisos de ningún tipo por lo que vamos a poner a los más capaces sin importar a quiénes hayan votado” sostuvo Edgardo Novick.

La senadora nacionalista Verónica Alonso, dijo que es necesario “tomar conciencia como sociedad que somos un país agrícola ganadero” y tomó el ejemplo, al igual que Talvi, de Nueva Zelanda, “donde la sociedad reconoce y protege a los productores no como el Frente Amplio que los persigue”.

La precandidata nacionalista expresó que la inserción internacional “debe cambiar drásticamente porque mientras Uruguay paga 16% de aranceles para ingresar a China, Nueva Zelanda no paga nada”.

En esa línea también se expresó el precandidato Edgardo Martínez Zimarioff. “Sufrimos de la falta de acuerdos internacionales porque se ha priorizado lo ideológico por encima de lo práctico y estamos ante un estado que así no está al servicio de las personas”. Carlos Iafigliola del partido Nacional, opinó que Uruguay debe salir a buscar otros mercados “con o sin el Mercosur” y consideró que es necesario avanzar en la libre importación de combustible.

El precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que la competitividad “es clave” así como la necesidad de establecer estrategias de largo plazo, promoviendo el desarrollo de tecnologías blandas a través de diversos estímulos. “A los TLC no me niego, pero siempre y cuando no impacten positivamente en un sector y destruyan otros. Los acuerdos arancelarios deben ser lo más amplios posible” consideró, quien puso la transformación de Holanda como un ejemplo a seguir.