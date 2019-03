¿Cómo harían los precandidatos para mejorar la competitividad del sector agropecuario?

Verónica Alonso

"Ha quedado claro que los últimos gobiernos del FA no entienden al campo, especialmente a los productores a los que han agraviado y de los que desconfían. No alcanza con decir que hay que promover y defender la producción nacional porque hay que demostrarlo con hechos. No cambiando las reglas del juego ni amenazando o cuartando las oportunidades de nuestra principal palanca de desarrollo que es el agro



Propuestas: quiero ponerle foco en esta falta de competitividad. Primero: la escasa inserción internacional de los últimos años. Segundo: bajar el costo del Estado, un Estado derrochador, un elefante cada vez más pesado, cada vez más gordo que está parado sobre los hombros de los que producen y los que trabajan. La verdad que en muchos casos ha sido manejado de manera ineficiente por políticos incapaces puestos por esos premios consuelo.



Me quiero centrar en el tema internacional: Uruguay paga un arancel del 16% por sus exportaciones a China mientras en Nueva Zelanda paga 0. Nueva Zelanda exporta 3 veces más de lo que exporta Uruguay a China que es nuestro principal socio comercial. Por eso nuestro principal objetivo en el próximo gobierno va a ser la inflación internacional desde el pragmatismo y no con la mirada ideológica que tanto nos perjudicó. Vamos a reconvertir nuestras Embajadas en oficinas comerciales. Hay que transformar el Mercosur en una zona de libre comercio y sincerarse y tratar de abrirnos a ese mundo".