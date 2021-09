Cubanos se movilizaron frente a Torre Ejecutiva en agradecimiento a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una veintena de cubanos se movilizó sobre las 10 de la mañana frente a la Torre Ejecutiva en agradecimiento al presidente Luis Lacalle Pou por las declaraciones hechas en el marco de la CELAC.

"Por ser la voz de millones de cubanos oprimidos", "por mantener el compromiso con la democracia y los derechos humanos", "por la postura digna en la Celac ante el silencio cómplice de muchos" y un "gracias Luis", argumentaba la convocatoria de este grupo que se presentó en la plaza Independencia con banderas que rezaban "Cubanos libres en Uruguay".

"Vamos a ser eternos agradecidos a Lacalle porque no ha sido solo esta vez: tampoco invitó a su asunción como presidente al dictador Díaz Canel", dijo Luis Estrada, presidente de la organización Cubanos Libres en Uruguay a Telenoche. "En esta lucha que tenemos los cubanos por ser libres tras 62 años y medio, hemos tenido muy poco apoyo a nivel latinoamericano, para no decir mundial, entonces es muy importante para nosotros los cubanos que un presidente tenga el valor y haya tenido la actitud y la acción de apoyarnos a nosotros como pueblo", agregó otro de los cubanos que se hizo presente en la Plaza Independencia.

Lacalle en la cumbre de la Celac. Foto: Presidencia.

En la reunión realizada ayer por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) Lacalle Pou dijo: “Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, que no se respeta la separación de poderes. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas. Cuando se encarcela a opositores. Cuando no se respetan los derechos humanos… Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.

Minutos más tarde, el cubano Miguel Díaz Canel le retrucó a Lacalle. Le dijo que al acusar de Cuba de dictadura mostraba “desconocimiento de la realidad”. “El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas ante la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar en nuestro desarrollo y que el presidente Lacalle no mencionó”, afirmó. “Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”, sentenció Díaz Canel.



Lacalle Pou pidió entonces la palabra y volvió a responder. “El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi Nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, dijo y citó la canción de resistencia cubana “Patria y Vida”: “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente”, concluyó.