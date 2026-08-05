Cuatro mitos de la política en Uruguay: el análisis de Martín Aguirre sobre Orsi, Oddone y los “outsiders”

En una nueva edición del programa de streaming En Clave País, el director de redacción del diario El País, Martín Aguirre, analizó cuatro mitos de la política uruguaya. En el diálogo se abordaron preconceptos habituales del debate público local, tales como el margen para candidatos outsiders, la supuesta fuga de votantes en el oficialismo, la posibilidad de candidaturas técnicas para las elecciones en Uruguay de 2029 y la volatilidad del escenario electoral uruguayo.

En relación con el surgimiento de votantes desencantados, Aguirre señaló que es un mito afirmar que Uruguay está blindado frente a la antipolítica o los llamados "outsiders". "Si vos mirás lo que pasó en las últimas elecciones, hay un fenómeno que reúne un 10%, un 15%, algunos mencionan hasta un 20% del electorado, de gente que no está muy satisfecha con lo que está pasando y que prueba con cosas", explicó. Agregó que existen experiencias como las del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y Cabildo Abierto en las elecciones de 2019 o las dos bancas en la Cámara de Diputados que ganó el partido de Gustavo Salle en las últimas elecciones que demuestran que hay un caldo de cultivo de indignación social alimentado por las redes sociales, aunque resta ver si ese fenómeno se dispersa o logra consolidarse en el tiempo.

Las fluctuaciones en el respaldo al gobierno del Frente Amplio

Respecto a las mediciones de opinión pública sobre la gestión del presidente Yamandú Orsi, Aguirre descartó que la fluctuación de apoyos responda a una pérdida de respaldo dentro de la propia base frentista por falta de radicalización. "Orsi no fue un candidato que prometió venir con una receta de izquierda radical o de venir a 'sacudir las raíces de los árboles', como dijo en algún momento Tabaré Vázquez, sino que prometió un gobierno más moderado, con una economía de mercado", afirmó Aguirre.

Columna de Martín Aguirre en En Clave País Foto: Darwin Borrelli

El periodista remarcó que el rechazo hacia la gestión suele provenir de un sector de votantes independientes que inclinaron la balanza en la recta final de la elección y cuyo acompañamiento es dinámico.

La viabilidad de una candidatura de Gabriel Oddone para 2029

Al evaluar el tablero con miras al próximo período electoral, se analizó la posibilidad de que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, pueda emerger como el próximo candidato de la coalición de izquierda. "Yo no conozco muchos ministros de Economía que hayan sido candidatos exitosos a la Presidencia", apuntó Aguirre.

"Si vos mirás las últimas encuestas, hay una figura que en el Frente Amplio no se la menciona tanto, pero que para mí sale bastante bien parada que es Carolina Cosse. Una persona como Oddone, ¿estaría dispuesto a arriesgarse a ir a una interna y perder con Carolina Cosse? Yo creo que es difícil imaginárselo", agregó.

Finalmente, el cuarto mito es el de que "para 2029 la elección está definida". Para Aguirre, con poco más de un año de gestión, no se puede dar por sentado un resultado de cara a 2029, recordando cómo cambiaron las percepciones públicas en administraciones anteriores a medida que avanzaron los mandatos.