Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: entrevista al senador Gustavo González y columna de Martín Aguirre

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 5 de agosto estará como invitado Gustavo González, senador del Frente Amplio y quien impulsa el proyecto de ley para regular la construcción de monoambientes dentro de la Ley de Vivienda Promovida y establecer que la superficie habitable no sea inferior a 35 metros cuadrados. Además habrá espacio también para recibir a Martín Aguirre, director de redacción de El País, quien hoy nos propone desmenuzar cuatro mitos de la política uruguaya.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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