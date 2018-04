Los 4 detalles que mantienen la incógnita de cómo cobró Vilar y un "salvavidas"

1 Ni contrato ni factura

Fueron cuatro pedidos de amparo solicitando acceso a información pública consultando sobre la contratación de Fernando Vilar para emitir el mensaje en cadena nacional del 28 de febrero.



Las cuatro respuestas fueron publicadas en el sitio de Presidencia de la República el 2 de abril y son firmadas por el Dr. Miguel Angel Toma, Secretario de Presidencia.



Las respuestas a tres pedidos concluyen:



1) Secretaría de Comunicación Institucional informa que “no le consta que el Estado haya destinado una retribución al mencionado periodista”.



2) El Departamento de Contaduría de la División Financiero Contable de la Presidencia de la República informa que “no ha recibido ningún procedimiento de contratación, ni facturas relacionadas con la solicitud de información que consta en el presente expediente”.



3) El Secretario de la Presidencia además "informa que no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al Sr. Fernando Vilar".

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dijo a Informativo Carve que "las áreas de Servicio Civil informaron que no existe ningún vínculo registrado con Vilar". "No hay un vínculo registral de naturaleza jurídica con Vilar" y "para nosotros lo que no está, no existe".

2 Pero Presidencia sí eligió y sí contactó.

En uno de los pedidos de información Presidencia sostiene ante la pregunta de qué criterios se utilizaron para la elección del periodista Fernando Vilar que "primaron criterios de idoneidad técnica".

¿Qué oficina que contactó al periodista para ofrecerle la tarea?, se le preguntó al gobierno.

Respuesta: Presidencia de la República



¿En qué fecha se lo contactó?

Respuesta: fecha contemporánea a la emisión de la cadena



¿Cuál fue la oficina responsable de redactar el texto?

Respuesta: Presidencia de la República



¿Cuál es la persona responsable de redactar el texto?

Respuesta: Presidencia de la República.



Sin embargo en el pedido de informes se dejó en claro nuevamente que "no se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago".





3 ¿Un privado entonces?

En una entrevista a Sábado Show y posteriormente a través de la carta Vilar dejó en claro que fue un privado el que le pagó porque sí recibió dinero, pero no del Estado. Esto es lo que dijo:



¿Por qué aceptaste ser el orador en la cadena nacional del gobierno?

—Yo hice un trabajo que me encargaron. Si a mí me hubiera llamado Luis Lacalle Pou para hacer una conferencia de prensa para dar a conocer una posición única del Partido Nacional en torno a una ley, por supuesto que también lo hubiera hecho. Soy comunicador profesional y son cosas importantes para comunicarle a la gente. A mi juego me llamaron. Casi todos coincidieron en que estaba bien que lo hiciera un comunicador profesional y que la gente no se duerma mientras escucha a un político. Para mí fue un honor que me convocara personalmente un Presidente de la República para preguntarme si estaba dispuesto a hacer eso.

—¿Cobraste por este trabajo?

—Sí, pero no quiero dar muchos detalles porque es un tema en la picota. Yo cobré. No hago nada gratis. Fue un trabajo.

—La Secretaría de la Presidencia dijo que no se te había pagado.

—La presidencia tiene el derecho de decir lo que entiende que tiene que decir. En este tema no quiero entrar el detalle



4 Salgado y el compromiso de saber quién pagó

El asesor del presidente Tabaré Vázquez, Juan Salgado, fue consultado por El Observador para saber los detalles de la contratación dado que Vilar trabajara para su empresa Cutcsa. La respuesta generó más incógnita.



¿Usted propuso a Fernando Vilar para la cadena en la que el gobierno respondió a los productores autoconvocados?

​

"Rotundamente no. Fue una decisión pura y exclusiva del presidente. Primero decidió que el mensaje lo diera otro y después decidió llamar a Vilar. Yo me entero cuando lo vi. Vilar fue un conductor de Cutcsa en la línea D del Cerro, luego encontró otro camino. Evidentemente nosotros lo llamamos cuando estaba en la cumbre porque buscábamos a alguien que tuviera que ver con Cutcsa. Sentíamos que era de la casa. Y esa es la relación que yo tengo con Vilar. Y ni hablar que ahora que no está pasando su mejor momento sentimos que tenemos que apoyarlo. Estamos creando Cutcsa TV como comunicación interna y él nos ayuda a compaginar. Pero la realidad es que yo me sorprendí como cualquier otro cuando vi la cadena. Él me dijo que me iba a decir pero yo estaba de viaje".

¿Sabe si cobró y cuánto?

"No tengo ni idea. No se lo quise preguntar y le dije que ni me lo dijera. Porque es para compromiso".



5 ¿Cómo se pudo haber cobrado de no ser del Estado?

Francisco Gallinal, ministro del Tribunal de Cuentas dijo a El País que "lo lógico es que se haga un contrato de arrendamiento de servicios para prestar un trabajo como este". Aclaró que en este caso, de acuerdo a las disposiciones del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado) se podría hacer una contratación directa. "En este caso es el Estado el que paga".

¿Pero si el Estado no pagó? Según Gallinal "una opción es que haya habido una donación al Estado para costear el gasto de la cadena nacional". "Sería un poco original, pero en ese caso no sería el Estado el que paga", afirmó el ministro del Tribunal de Cuentas. Hasta ahora la opción de un donante privado para la lectura de una cadena de televisión nacional no se había manejado. Sería algo inédito.

El caso, según dijo a El País, "no ha pasado por el TCR, salvo que lo haya tratado directamente el delegado del tribunal en Presidencia", pero estimó que el monto, al no ser tan elevado, puede haber hecho que se saltee el control.