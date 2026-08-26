Cosse pidió un minuto de silencio al Senado por Rada y anunció que el velatorio será en el Palacio Legislativo

La vicepresidenta de la República Carolina Cosse, en sus funciones como presidenta de la Cámara de Senadores, pidió en la sesión de este miércoles un minuto de silencio por el fallecimiento del músico uruguayo Ruben Rada.

Recién se había terminado de tratar el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y pasado a votar una serie de licencias, cuando la noticia llegó al Legislativo.

“Disculpen, acaban de avisarnos que falleció Ruben Rada, y quiero pedirle a esta Cámara que le dediquemos un minuto de silencio” dijo Cosse sobre las 16:40 horas, para incorporarse rápidamente y ser seguida por el resto de los presentes.

La imagen quedó registrada en la transmisión en vivo del Parlamento.

Al ser consultada en rueda de prensa hora más tarde, Cosse expresó que la partida de Rada es “un dolor verdaderamente muy grande” tanto para uruguayos como extranjeros.

“Apenas nos enteramos, nos consultaron si se podía hacer acá el velatorio y por supuesto dijimos que sí”, comentó. Y detalló que se desarrollará este jueves de 14:00 a 21:00 horas, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Añadió que el evento será abierto a toda la población. “Queda chico decir que es la despedida que se merece”, cerró.

De qué falleció Rada

El músico, ícono de la cultura uruguaya, partió apenas semanas después de haber celebrado sus 83 años. Llevaba cerca de un mes internado a raíz de una neumonía bilateral y su muerte fue confirmada por su familia a través de las redes del artista.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", dice el mensaje. "Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más".