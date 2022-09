Cosse dijo que hay “carros porque hay más pobres” y Raffo criticó que "no reconoce errores"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que “está habiendo carros porque hay más pobres” y resaltó que “la recolección (de basura) está bien”. En respuesta, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que Cosse “da sermones sobre todo y no reconoce errores”.

“Lo que se ve en Montevideo ahora no es un tema que tenga que ver con la recolección sino con la crisis económica. Está habiendo carros porque hay más pobres, hay 300 ollas populares funcionando en Montevideo todavía. La gente necesita comer y sale a hacer lo que pueda”, indicó Cosse en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).



“No es un tema de la Intendencia, nosotros ayudamos en todo lo que podemos, pero no es un tema de recolección. La recolección está bien, como nunca antes”, aseguró.



En su cuenta de Twitter, Raffo señaló que “es de un gran cinismo decir que la basura no es un tema de la Intendencia y que un país que crece a más de 4% está en crisis económica”. “Sus dichos encuadran con una peligrosa forma de hacer política y oposición”, apuntó.



Cosse opinó sobre dichos de Delgado a TV Ciudad

El pasado viernes, una periodista de TV Ciudad le preguntó al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por la reunión que mantuvo Nicolás Martinelli, asesor de Presidencia, con directivos de la tabacalera Monte Paz. "Ni idea", le dijo el jerarca en cámaras y fuera de nota le agregó: "Te mandan, eh". La frase desató la polémica y el jerarca luego pidió disculpas.

Al ser consultada sobre el hecho, Cosse dijo que "es algo muy grave". "Primero, que es una autoridad nacional, de alguna manera, avasallando a una periodista. Segundo aspecto, que es una mujer, y es un hombre avasallando a una mujer", dijo la intendenta.



Asimismo, sostuvo que "esto se encuadra en una campaña de ensañamiento contra TV Ciudad", y afirmó que no es un hecho aislado, y "no es justo".

"La libertad hay que defenderla de verdad, la libertad de prensa también, no solo con palabras", enfatizó Cosse y aseguró que la periodista tiene todo su respaldo.

Por otra parte, la intendenta se refirió a la reunión que mantendrán este martes los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Dijo que le parece "muy bien, el sistema político tiene que dialogar, bajar la pelota al piso, dejar de judicializar la política, dialogar más y dar ejemplo de convivencia".



"La sociedad tiene mucha irritabilidad", dijo Cosse, y apuntó que "hay que bajar un par de cambios y el sistema político tiene que ser un ejemplo".