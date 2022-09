La empresa Monte Paz buscó modificar el decreto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un decreto del Ministerio de Industria modificó la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez. El nuevo marco normativo, refrendado por el Consejo de Ministros el 2 de setiembre, fija multas y flexibiliza los criterios del empaquetado neutro de cigarrillos, que se habían definido a partir de estudios científicos para desestimular el consumo.

Fuentes del Sindicato Autónomo Tabacalero indicaron a El País que, “extraoficialmente”, la empresa Monte Paz estaba en contacto con el gobierno para impulsar el cambio. Tanto el gremio como la compañía -de la que dependen cerca de 500 fuentes laborales- coinciden en que el etiquetado neutro ha hecho crecer el mercado ilícito y la falsificación de cigarrillos. Apenas el Poder Ejecutivo firmó el decreto, el gremio fue notificado a través de la Asociación de Fabricantes e Importadores de Tabacos y Cigarrillos, que nuclea a todos los trabajadores del sector. Fuentes oficiales confirmaron la información a El País.



Como informó El Observador a partir de datos de la Corte Electoral, Monte Paz aportó $ 552.180 a la fórmula de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón en las pasadas elecciones nacionales, y fue la única campaña que la compañía tabacalera financió para esa instancia. Esto fue resaltado ayer por algunos actores de la oposición. Al respecto, según consignó Telemundo, el presidente dijo ayer que vincular los dos hechos era “una falta de respeto”.



El ministro de Industria, Omar Paganini, indicó a El País que “naturalmente” el decreto se alinea con los intereses empresariales, pero no responde a ellos sino a la intención de frenar el contrabando. Entre otros documentos, el gobierno se basa en un relevamiento de la encuestadora Cifra de 2020, que muestra que los cigarrillos falsificados o contrabandeados representan 36% del mercado.



Paganini dijo que este dato evidencia que el contrabando es “un problema real” y aseguró que esta administración defiende la política antitabaco de los anteriores gobiernos. Subrayó que no se modificarán los pictogramas de advertencia ni los aspectos impositivos. Según el gobierno, no solo los cigarrillos de contrabando son más baratos, sino que a veces los consumidores optan por ellos por la cajilla blanda. Además, sostiene que la falta de una identificación hace más fácil la falsificación del producto, y lo hacen pasar por legal. Con el decreto se habilita la impresión de un sello con la marca, que según Industria es más difícil de fraguar.

El presidente de la Asociación de Kioskos, Claudio Orrego, respaldó la iniciativa porque, dijo, la venta de productos ilegales en almacenes y ferias tiene un “efecto atroz” para los dueños de comercios pequeños.

Multas

En los últimos meses se iniciaron tres expedientes para multar a las empresas tabacaleras Monte Paz, British American Tobacco (BAT) y Abal Hermanos. El Programa Nacional para el Control del Tabaco (PNCT) las observó por la presentación de la marca única y el contenido de las cajillas de cigarrillos, de acuerdo a la Ley 19.723, según los expedientes de la Dirección General de Salud consultados por El País.



Al culminar el proceso cada empresa deberá pagar 150 unidades reajustables, que representan más de $ 223.000 de acuerdo a los valores de agosto, Fuentes vinculadas al PNCT indicaron que el decreto de Industria no alterará estos procesos en curso. Los trámites con Abal y con BAT comenzaron en diciembre de 2021, mientras que el expediente con Monte Paz se abrió en mayo de este año.

Reparos de los científicos



CIET pone en duda los motivos

El Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) rechaza el nuevo marco normativo, aseguró el sociólogo Diego Rodríguez Sendoya, vocero de esta institución e integrante de las comisiones que asesoran al MSP en materia de tabaquismo y de prevención del contrabando de cigarrillos.



Además, pone en duda las intenciones del decreto.



“Si la preocupación es el contrabando, hay un protocolo del comercio ilícito que estamos obligados a aplicar, pero no se está implementando. Y si se lo mira desde el punto de vista sanitario, el efecto nocivo en la salud es el mismo, sea un producto ilícito o no. Se debe buscar desincentivar el consumo”, afirmó.



A partir del nuevo marco normativo, las empresas pueden vender tanto cajas blandas como de cartón.



A los ojos de Rodríguez, el decreto rompe con el “precedente histórico” del juicio que Uruguay ganó a la tabacalera Philip Morris para evitar la aplicación de medidas antitabaco. “Si vos tenés el empaquetado neutro, está clarísimo cuál es de contrabando”, dijo.