Salinas defendió el decreto que flexibiliza reglas para venta de cigarrillos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, defendió este miércoles el decreto que flexibiliza la comercialización de los cigarrillos, firmado a principios de setiembre por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y avalado por el Consejo de Ministros. De acuerdo a la nueva normativa, se permite la venta de cajilla blanda y el uso de distintos elementos distintivos en los cigarrillos.



“La iniciativa la tuvo el ministerio de Industria, tomamos conocimiento, firmó el ministro interino (José Luis) Satdjian, pero pensamos que no es lesivo en los derechos de información del consumidor”, afirmó Salinas en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).



“(En la nueva normativa) no hay un cambio a nivel impositivo, no hay un cambio en los pictogramas de advertencia”, destacó. “Los pictogramas donde aparece 'cuidado, puede generar cáncer', eso va a seguir presente. Es como el rotulado frontal, va a seguir presente. La prohibición de publicidad sigue presente”, aseguró Salinas.

El ministro también puntualizó que “hay una habituación al tema del uso de la caja blanda que genera un gran contrabando”. "(El contrabando provoca) falta de control de calidad del producto y otro tipo de perjuicios que a nosotros no nos corresponde", expresó.



Además, el jerarca señaló que “está admitido desde el 2014, que Uruguay suscribió a un protocolo sobre la comercialización ilícita del tabaco, desde el 2014 hasta ahora no ha habido ninguna medida efectiva”. “La primera medida efectiva que se pone es la actual”, resaltó.



En las últimas horas, varios dirigentes y exlegisladores del Frente Amplio salieron al cruce de la medida decretada.