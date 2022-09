Álvaro Delgado a periodista de Tv Ciudad: "Te mandan, eh"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, le contestó a una periodista de Tv Ciudad tras una nota en vivo durante la inauguración del stand del Ministerio de Turismo en la Expo Prado.

El hecho se dio cuando la periodista le consultó por la modificación del decreto de los cigarrillos, que ahora permitirá la venta de cajas blandas y elementos distintivos. Delgado respondió "Teníamos un problema importante con el problema del contrabando, sin ningún control de los procesos de producción, es una señal para hacerlos más competitivos".



La periodista le consultó entonces si la modificación no echaba para atrás otras políticas anteriores a lo que Delgado contestó: "No para nada, se trata de darle más calidad". Tras la respuesta, la periodista le preguntó por la reunión que mantuvo Nicolás Martinelli con directivos de la tabacalera Montepaz en abril y Delgado respondió: "no tengo idea".



Fue entonces cuando la nota terminó pero una cámara quedó encendida y filmó el momento en el que el secretario de Presidencia se acercó a la movilera y le dijo: "Te mandan, eh".

Tras el hecho, el secretario de Presidencia dijo a El Observador: "Fue un error ese comentario, pido las disculpas del caso".

El hecho suscitó críticas de algunos integrantes de la oposición en Twitter, como la diputada Bettiana Díaz, quien dijo que el gobierno "no está acostumbrado a la pregunta incómoda" y que "se pasa de rosca cuando no sabe por dónde salir. Como Delgado queriendo disciplinar a la movilera de TV Ciudad".

Un gobierno que no está acostumbrado a la pregunta incómoda y que se pasa de rosca cuando no sabe por dónde salir. Como Delgado queriendo disciplinar a la movilera de TV Ciudad. https://t.co/KmDHHwU3Ew — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) September 9, 2022

Por su parte, el senador Mario Bergara expresó: "Después se asombran cuando bajamos en los rankings de libertad de prensa".

Después se asombran cuando bajamos en los rankings de libertad de prensa… https://t.co/Foamcz9hhL — Mario Bergara (@Mario_Bergara) September 10, 2022

Por su parte, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo: "el nivel de los comentarios de dirigentes del FAPIT ante el comentario del Secretario de Presidencia ante una funcionaria de Tv Ciudad, muestra el grado de decadencia de esa fuerza política".