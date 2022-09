Pereira dice que hay "luces amarillas" en el diálogo entre partidos y señala a Bianchi y Da Silva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes, a las 11.30 en el Palacio Legislativo, los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria se reunirán en la búsqueda de "instalar un diálogo democrático". El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, impulsor de este cónclave, sostuvo este lunes que "Uruguay tiene algunas luces amarillas prendidas que luego pueden transformarse en falta de diálogo".

Pereira aseguró que "las diferencias no hay que ocultarlas, el problema es el tono" con que se manifiestan. Consultado en el programa Primera mañana (El Espectador) sobre cómo es el diálogo entre el Frente Amplio y los partidos de la Coalición de gobierno, Pereira detalló que tiene un trato fluido con todos.



"El vínculo es adecuado, pero aparecieron frases demasiado duras, no de cualquiera, de senadores de la República, incluso la primera senadora de la República", enfatizó en alusión a la nacionalista Graciela Bianchi. "La nombro, trabajé con ella", explicó, y señaló también al senador Sebastián da Silva por decir "algunas cosas muy duras".



"Yo puedo decir que estoy preocupado por el tono de ellos y ellos me atacan como si hubiera dicho que no tienen que estar en la República", expresó.

Para Pereira, la reunión de este martes servirá para "elegir en qué clase de país queremos vivir" y se comprometió a "generar las condiciones dentro de FA para no cruzar los límites" de la intolerancia; "Que el clima de beligerancia que reina en parte del Parlamento pase a un clima de diálogo, manteniendo todas las diferencias".