Conflicto con bemoles en el acto de asunción de Luis Lacalle Pou del 1° de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la polémica con el director de la Sinfónica del Sodre Diego Naser (declarado “persona non grata” por la asociación de funcionarios) y la denuncia de la soprano Luz del Alba (quien dijo que fue censurada por los gobiernos del Frente Amplio), una nueva controversia se generó en las últimas horas con respecto a la ejecución del Himno Nacional en la asunción de Luis Lacalle Pou.

Los integrantes del Coro Nacional del Sodre manifestaron en un comunicado su “total desacuerdo” con cantar el himno en otra tonalidad que no es la que establece un decreto vigente desde hace décadas, “violando no solo la norma, sino también el espíritu por el cual fue realizada dicha modificación”.



Si bien el Himno Nacional originalmente fue compuesto en la tonalidad de Mi bemol mayor, el mismo fue transportado a Si bemol mayor para que pueda ser interpretado con comodidad por el común de la gente que “no sabe cantar”.

Esta tonalidad fue oficializada por el decreto del Poder Ejecutivo N° 153 del 14 de mayo de 1934, luego refrendado por el decreto N° 320 del año 1979.



Lo que parecería ser una discusión banal (así lo interpretó mucha gente que opinó al respecto en las redes sociales), sin embargo no lo es.



Integrantes del coro del Sodre dijeron a El País que el cambio de tonalidad solicitado por Luz del Alba es “para que ella, que es soprano ligera, pueda sentirse cómoda en el solo (Libertad, libertad, orientales…), el cual no cantaría en Si bemol mayor”.



La cantante, a quien el gobierno electo le ofreció ser la directora artística del sector lírico, no cuenta con la simpatía de todo el elenco estable del Sodre.

También el expresidente del Consejo Directivo del Sodre Fernando Butazzoni negó que la artista, que desde hace años vive en el exterior, haya sido “proscripta” en Uruguay.



Butazzoni se refirió al tema en La Tertulia del programa radial En Perspectiva. “Hay que discutir sobre hechos, sobre cosas reales. Están los contratos, yo firmé una resolución. Ella cantó con la Ossodre en el 2012 y yo firmé la resolución, nada menos que Mozart”, sostuvo.

Pionera

Luz del Alba dijo en una reciente entrevista con El País que no será la primera mujer en cantar el himno, aunque sí será pionera al hacerlo en su tonalidad original.



“En 1985 la mezzosoprano Nelly Pacheco cantó el himno pero con la tonalidad de hombre, y salió mal. Es como que tu pie sea 40 y te den zapatos talle 36, ni te entra ni podrás caminar. No va”, comentó.



Integrantes del coro del Sodre indicaron, sin embargo, que “no existen las tonalidades de hombre y de mujer”, porque así como Luz del Alba es soprano ligera, hay otras voces femeninas más graves. “Se trata de registros vocales, no de hombre o mujer”, destacaron.