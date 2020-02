Luz del Alba Rubio: la soprano que cantará el himno en acto de asunción de Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quedan solo seis días para la ceremonia de traspaso de mando y de a poco se van conociendo los detalles del acto en el que asumirá Luis Lacalle Pou. Este lunes trascendió que la soprano Luz del Alba Rubio será la encargada de cantar el himno nacional al momento de la toma de juramento en el Palacio Legislativo.

La convocatoria para que participe del acto le llegó directamente de la futura vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, según confirmó Rubio a El País.

"A mí como uruguaya viviendo hace 30 años afuera me emocionó mucho la idea. Quiero agradecer a las mujeres del Partido Nacional y también a Mauricio Alonso, un excelente músico, que fue quien me acompañó durante esta gran polémica con el himno", expresó.



Respecto a la polémica Rubio explicó que el himno uruguayo fue compuesto en 1848 por Francisco José Debali en "Mi Bemol Mayor" lo que significa, según explicó la cantante, que es apto para sopranos, tenores "junto a las voces que quieran".



Sin embargo desde 1938, hecho ratificado en 1979, se dijo que si bien la tonalidad originalidad era esa "se iba a ejecutar en Si Bemol porque se consideraba que era mejor que lo cantaran los barítonos, diciendo que era mejor para el oído de los hombres", indicó.



"Eso quedó en la memoria colectiva por 41 años y por eso no encontrás ningún registro oficial con una mujer cantando el himno. Así que estaré cantando el himno con esta tonalidad que se ajusta a mi voz. De ese modo se vuelve a aceptar que el himno podrá ser cantado por mujeres", explicó Rubio.



La cantante indicó sin embargo que ella no será la primera mujer en cantar el himno, aunque sí en su tonalidad original. "En 1985 la mezzosoprano Nelly Pacheco cantó el himno pero con la tonalidad de hombre, y salió mal. Es como que te tu pie sea 40 y te den zapatos talle 36, ni te entra ni podrás caminar. No va. Entonces fue un gran chasco y se borró de la memoria. Así que es la primera vez que se cantará en su tono original por una mujer y respetando lo que quiso el compositor", agregó.

El nuevo desafío

La soprano también comentó a El País que el gobierno electo le ofreció un cargo en el Sodre: directora artística del sector lírico.

"Estando en Nueva York, Martín Inthamoussu me ofreció y me dio una gran sorpresa y honor, el cargo en el Sodre como directora artística del sector lírico. Él y el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, considera que puedo hacer renacer la ópera en el Uruguay. Eso me llenó de alegría y responsabilidad, todavía no lo puedo creer. Sería la punta de un iceberg de gente que hay en el exterior para estar en Uruguay con sus talentos", comentó.

"La última vez que canté en Uruguay fue en el Solís en el 2010, son 10 años. Y la última vez que hice ópera en el Sodre fue en 2002, son 18 años. ¿Usted no le daría dolor viendo que se hacen cosas y no la toman en cuenta?", se preguntó.



"Es por los amiguismos y esa cosa macabra. Eso es lo que voy a terminar, voy a actuar en lo opuesto que hicieron conmigo porque voy a trabajar desde la empatía, buscando siempre la excelencia. Hay que subir el nivel cultural de nuestro país que lamentablemente en lo que a mí respecta, está muy decaído. Se ayudó a la cultura en determinados ámbitos como el canto popular, el candombe, carnaval, han estado muy inculcado, y está bien. También el ballet, hay grandes problemas en la parte sinfónica. Lo mío es el arte lírico y casi no existe, hay que formar gente aquí", aseguró.