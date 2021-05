Comenzaron sorteos de Jornales Solidarios; 227.000 personas de todo el país aspiran a 15.000 puestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Ministerio de Trabajo (MTSS) hará el sorteo este miércoles a las 13:00 horas de los llamados "Jornales Solidarios" de cuatro departamentos, en el marco del programa "Oportunidad laboral", que brindará un total 15.000 puestos de trabajo en todo el país a personas de entre 18 y 65 años.

Según informó a El País el ministro Pablo Mieres se sortearán los cupos de Colonia, Flores, Lavalleja y Salto, a solicitud de esos gobiernos departamentales. En un principio, también integraban esta lista Cerro Largo y Florida, pero finalmente, al igual que el resto de las intendencias del país, lo harán el viernes a nival local.

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a El País que tenía pensado participar del acto pero a causa del resultado positivo de COVID-19 que recibió este martes, no podrá viajar. En su lugar, se harán presente en la sede del Ministerio el secretario general de la comuna, señaló.

Por su parte, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno y presidente del Congreso de Intendentes, dijo a El País que ayer se realizó el sorteo en su departamento y que se espera que entre martes y miércoles se asignen los cupos en la mayor parte del país.

Montevideo hará el sorteo de unos 4.000 cupos, la mayor cifra departamental, este miércoles a las 11:00 horas, informó la intendencia capitalina a través de un comunicado.

De 250.605 inscriptos, un 9 % tenía algún tipo incompatibilidad para acceder a los jornales, de acuerdo al filtros aplicados por el Banco de Previsión Social (BPS), por lo que se depuró la lista.

En total, son 227.000 personas de todo el país las que aspiran a los 15.000 puestos, que están dirigidos a personas sin empleo, "que no reciban ninguna prestación salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal", de acuerdo a la descripción del llamado.



Quienes sean favorecidos por los sorteos percibirán un "monto máximo mensual nominal" de $12.500 por 12 jornales "efectivamente trabajados" en una quincena, que es el plazo de tiempo que trabajarán por mes. Esta prestación la percibirán "dentro de los primeros 10 días siguientes de ejecutado su trabajo en cada mes".



Esta remuneración, efectuada por el gobierno departamental, "no posee naturaleza salarial ni retributiva, es personal, intransferible e inembargable, y no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones, incluidas las relativas a pensiones alimenticias", según se especificó en el proyecto.

El ministro Mieres había destacado que el universo para inscribirse a esta iniciativa se ubica en el orden de 500.000 personas. Por un lado, la cifra de desocupados que releva el INE se ubica entre 160.000 a 200.000 "según qué mes se trate". Además, la cantidad de trabajadores informales suman "por lo menos 300.000 personas más".