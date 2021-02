Colorados piden al gobierno extender los seguros de desempleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Colorado realizó ayer una conferencia de prensa en la que propuso una serie de medidas para mitigar los impactos generados por la pandemia de COVID-19 e impulsar la actividad económica. El plan es “colaborar” y “ayudar” al gobierno del que son parte, sostuvo a El País el secretario general de esta fuerza política y expresidente, Julio María Sanguinetti.

El anuncio fue hecho en la Casa del Partido Colorado, frente a los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos. Previamente, en la noche del martes, Sanguinetti se contactó telefónicamente con el presidente y líder de la coalición de gobierno, Luis Lacalle Pou, para informarle que se haría la presentación y luego le se-rían enviadas las medidas por escrito.

El ministro de Ambiente y líder del sector Ciudadanos tras la renuncia de Ernesto Talvi, Adrián Peña, destacó las gestiones realizadas por el gobierno para la obtención de las vacunas contra el COVID-19, al tiempo que opinó que ahora el país debe proyectarse hacia “un nuevo horizonte”.



En este sentido, Sanguinetti, luego de hacer una valoración política destacando la actuación del gobierno de Lacalle Pou y criticar la situación fiscal heredada del Frente Amplio, dijo que es tiempo de pensar en medidas para “ayudar a las personas” en el corto plazo.



El plan colorado.

El paquete de medidas presentadas por los colorados incluye extender los subsidios por desempleo, de forma tal que hasta el mes de octubre no caduque ninguno; ampliar el subsidio por desempleo flexible en el caso de quienes trabajan medio horario; y crear un “programa de trabajo solidario” para quien desempeñan tareas “en negro”. Además, sugirieron extender la alimentación en las escuelas los días sábado y domingo, y profundizar los actuales programas de alimentación para personas vulnerables en todo el país.

En lo relativo al apoyo a las empresas privadas -en especial las pymes- los colorados propusieron “suspender el pago de IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) mínimo e impuesto al Patrimonio hasta noviembre de este año, en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI en 2020”.



Pidieron, además, subsidiar hasta el mes de octubre “el salario de todo nuevo trabajador que una empresa incorpore, sea desde el seguro de desempleo total o parcial o sea que no estuviera en el seguro, con $ 10.000”. Esta última medida, señalaron, debería “alcanzar también a empresas que hoy tributan en BPS, como estímulo a la formalidad”.

Los colorados dieron una conferencia de prensa este miércoles. Foto: Pablo S. Fernández

Dentro de las medidas que los colorados calificaron como de “mediano plazo”, destacaron “potenciar los escasos recursos del Estado mediante obras fundamentales de infraestructura, en acuerdo con empresas privadas (por ejemplo, planta potabilizadora en el Río de la Plata, para producir agua que distribuiría OSE)”.



También solicitaron la creación de un “Bono Infraestructura y Vivienda con garantía del Tesoro”, que se ofrecería al mercado de valores. Esto está planteado para que lo administre la Corporación Nacional para el Desarrollo. El monto de la emisión podría ubicarse entre un 1% y un 2% del PBI.

Reclamaron, además, salir a buscar acuerdos comerciales fuera del Mercosur. Esto es algo que “se puede y se debe hacer”, dijo Sanguinetti.



Los últimos puntos planteados por los colorados fueron la necesidad de acelerar la reforma de la seguridad social y generar una ley para que el Estado pueda vender todos los inmuebles que tiene en desuso.



El secretario general del Partido Colorado dijo que estas propuestas no tienen que interpretarse como una crítica hacia el gobierno sino como una ayuda. “Esto es un apoyo al gobierno”, indicó. “El Partido Colorado es propuesta. No somos titulares, no somos gesto, nos sentimos siempre gobierno. A veces un poco utópicamente, pero nos sentimos siempre gobierno. Somos eso, contribución”, agregó.

Para los colorados, Uruguay realizó el pasado año un “formidable esfuerzo”, y la vacunación “impone pensar sobre la necesidad de darle un nuevo impulso al esfuerzo de solidaridad cumplido por el Estado, bajo la conducción del gobierno de coalición, y a las actividades generadoras de producción y empleo”, indicaron en el comunicado divulgado ayer.



Según informó El País el martes, el gobierno de Lacalle Pou ya prepara un plan de reactivación que sería anunciado por el presidente el 1° de marzo.

Sanguinetti confía en que habrá mesa de diálogo La conferencia de ayer de los colorados se dio en momentos en que el partido reclama un ámbito de negociación para la coalición, junto a Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.



El 25 de noviembre, a través de una carta formal al presidente Luis Lacalle Pou, elevaron este reclamo que vienen haciendo desde que asumió el gobierno. Hasta el momento el presidente no dio su respuesta sobre el tema.



De todos modos, ayer el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, dijo a El País que ese ámbito se conformará este año, porque tiene el compromiso del mandatario de buscar la vía para crearlo.



Dirigentes colorados también se han quejado de que el gobierno no les informa las decisiones que toma, tanto así que muchas veces se enteran por la prensa. Fue el caso de las modificaciones a la ley de etiquetado de alimentos.