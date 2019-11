Coalición: firman hoy acuerdo con cambios en seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou arrancará hoy en Treinta y Tres y Cerro Largo su gira nacional rumbo al balotaje del domingo 24 de noviembre y todo indica que en las próximas horas firmará junto a sus socios de una eventual coalición -Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Pablo Mieres (Partido Independiente)- el documento que sentaría las bases para un gobierno en 2020. Pero ya es un hecho que no habrá foto conjunta de los cinco líderes, en parte por las “sensibilidades a atender”, dijeron a El País participantes de las negociaciones. “Será una firma a control remoto”, dijo un dirigente opositor.

Si bien no hubo un planteo expreso de Lacalle para que esa instancia conjunta se concretara, jugaron un papel decisivo los reparos que durante la campaña pusieron algunos de los dirigentes involucrados, según supo El País. Mieres, por ejemplo, había afirmado que no estaba dispuesto a integrar una coalición junto a Manini, el líder de Cabildo Abierto. Ayer, el senador del Partido Independiente afirmó en una entrevista en el programa Más temprano que tarde de radio El Espectador que tiene “una distancia ideológica muy grande” con Cabildo. “Nosotros hacemos un acuerdo con el Partido Nacional, que a su vez acuerda con otros partidos”, indicó Mieres. Algo similar han afirmado Talvi y Manini: ellos acuerdan con la fórmula liderada por Lacalle y Beatriz Argimón.

A eso se suma que es complicado coordinar las agendas y hay un hecho concreto que impediría esa firma conjunta: Novick se encuentra de viaje, según confirmó a El País el expresidenciable.



“Arriba están trabajando, la idea es darlo en breve”, dijo ayer Lacalle en una ronda de prensa en su sede, cuando le consultaron por la negociación con sus socios. “Mañana (por hoy) a más tardar lo van a tener”, indicó. Y admitió que la firma entre todos “será compleja”, pero que el tema estaba en manos de Argimón.

Fuentes del Partido Nacional dijeron a El País que, para contrarrestar ese vacío simbólico, Argimón organiza un acto en conjunto con mujeres de todos los partidos que están incluidos en la coalición “multicolor”.

Documento.

Ya se sabe que el texto incluirá cambios -aunque no de fondo- respecto a la primera versión titulada “Compromiso por el país”, que se filtró a fines de la semana pasada. Eso a partir de aportes y sugerencias planteadas por los distintos partidos.



Entre esos cambios, uno de los más relevantes llega por planteos del Partido Colorado y del Partido Independiente, que expresaron que no estaban de acuerdo con la inclusión de iniciativas planteadas en la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, que no fue aprobada el domingo 27 de octubre, sobre todo la pena perpetua revisable para delitos gravísimos.



“Hicimos una devolución en materia de seguridad, podría corregirse”, adelantó ayer temprano en una entrevista en radio Uruguay el coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, quien recordó que la ciudadanía rechazó hace una semana la reforma de “Vivir sin miedo” y “es complicado que sea materia legal”. Los colorados tampoco apoyan que todos los delitos de narcotráfico sean inexcarcelables.

Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi. Foto: Fernando Ponzetto.

La respuesta de Talvi a Lacalle también incluye algunas sugerencias en educación, sobre todo en el tema de la representación docente en ANEP. El líder colorado iniciará hoy su gira pidiendo el voto por Lacalle Pou en Fray Bentos y Mercedes.



El Partido Independiente envió ayer una delegación a la sede de Lacalle Pou, integrada por los diputados Iván Posada, Daniel Radío y Andrés Carrasco, que se reunió con Argimón y el coordinador programático de Lacalle Pou, Pablo Da Silveira. Allí transmitieron su rechazo a algunos cambios en seguridad y resaltaron que el documento debe incluir las “coincidencias” de todos los partidos, más allá de lo que después proponga un eventual gobierno de Lacalle Pou.



Posada dijo a El País que el planteo tuvo “buena receptividad” y les dieron a entender que sería tomado en cuenta. En una entrevista en el programa Todo Pasa de Océano FM, Posada adelantó ayer de mañana que “hay diferencias notorias” en seguridad. “Algunas modificaciones del Código Penal tienen directa relación con el proyecto de reforma constitucional que no apoyamos”, dijo Posada. “La inflación penal ocurre hace muchos años y no ha cambiado la realidad del país en seguridad pública”, apuntó.



El Partido Independiente ya anunció el apoyo a Lacalle y Mieres hará una gira en respaldo al candidato nacionalista.

Cabildo Abierto, el partido liderado por Manini Ríos, también envió ayer al Partido Nacional sus sugerencias de cambios al documento. Ya habían adelantado que las prioridades pasaban por la investigación de casos de corrupción, medidas para el país productivo y para enfrentar la inseguridad. Manini ya tiene previstas algunas actividades de campaña esta semana en Montevideo y desde la próxima semana recorrerá el país, en señal de agradecimiento a sus votantes y para pedir el voto por Lacalle.



Por último, el Partido de la Gente dio su devolución el fin de semana con sugerencias en seguridad, agro y turismo. “Pero el respaldo ya es un hecho, no depende de eso el acuerdo”, indicó Novick.



En tanto, el diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, se reunió ayer con Lacalle y con Daniel Martínez. Pero su situación es distinta: reiteró que votará anulado. Le preguntaron a qué candidato elegirán sus votantes y respondió: “No está para nada dicho todavía. Para las encuestas y para mí, Lacalle lleva una pequeña diferencia a favor, pero yo me cuidaría. No me quedaría distraído ni un minuto”.

El diputado del PERI se reunió de mañana con Martínez y de tarde con Lacalle. Foto: Fernando Ponzetto