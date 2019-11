Vega pidió a Martínez mayor accesibilidad para discapacitados y producción ecológica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

César Vega, diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), se reunió este lunes en la mañana con el candidato oficialista Daniel Martínez.

"No estuvo mal que viniera porque nos quedamos conversando, incluso le pedí para grabarlo, sobre algunas de las cosas que le interesan al PERI que de llegar Martínez, o de llegar Lacalle, quedamos como único partido en esa posición de poder conversar sin formar parte de ninguna coalición, pudieran llevar adelante algunos proyectos nuestros", señaló.

En dicho encuentro, Vega contó que hablaron de "la producción ecológica de alimentos".

"Es el primer proyecto que voy a presentar, que se prohíban inmediatamente los productos que están prohibidos en países de primer mundo para la producción de alimentos", relató.

Por otra parte, agregó: "En segundo lugar, le hablé desde mi punto de vista de algo que algunos cieguitos y amigos discapacitados que me conocen me pidieron, que se haga lo más posible por hacerles más fácil la vida a los discapacitados en el país. No solamente estuvimos hablando de las rampitas, que está muy bien, sino que hay un montón de cosas para hacer".

Este mismo lunes, a las 18.00 horas, Vega se reunirá con el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. El líder del PERI ya manifestó que no votará a ninguno de los dos en el balotaje del próximo 24 de noviembre y dejará en libertad de acción a sus seguidores.