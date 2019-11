Vega se reunió con Lacalle: "Conmigo no hablan ni hablarán de cargos porque no me interesa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes, el diputado electo por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, se reunió con el candidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou.

Luego del encuentro, Vega dijo en rueda de prensa que el PERI "no" está dispuesto a aceptar cargos en las empresas públicas porque considera que su partido "está justo para demostrarle a la ciudadanía, dar un poquito el ejemplo de que no queremos nada por nada. Es decir, si es buena la ley te la voto, si es mala no la voto, y listo". En tal sentido, dijo: "Conmigo no hablan ni hablarán de cargos porque no me interesa".



Dijo que de sus propuestas, la que le interesaría aprobar en el Parlamento con los otros votos es "tratar de sacar la prohibición inmediata de todos los agroquímicos tóxicos, hormonas y conservantes que no se pueden usar para la producción de alimentos, que no se usan en los países del primer mundo. Esa creo que me la van a votar, con eso sentiría un gusto realmente", planteó.



Por otro lado, señaló que "de momento" le "da lo mismo" que gane Lacalle Pou o Martínez. "Sí, porque desde el punto de vista económico, veo que los dos proyectos se acercaron. Martínez se movió así el centro de la izquierda y Lacalle se movió hacia el centro de la derecha para captar el voto de la derecha. Económicamente están hablando cosas no tan distintas para mi gusto".

Vega volvió a repetir que votará anulado el próximo 24 de noviembre. Consultado sobre cuál de los dos candidatos elegirán los votantes del PERI en esta oportunidad, dijo: "Yo no soy burrero, pero como ellos lo usan en política, largó de la gatera antes Lacalle, pero cuidado con la resbalada en el codo, diría Jorge Batlle", y señaló que esto se lo dijo a Martínez y a Lacalle Pou. En tanto, sostuvo que "no está para nada dicho todavía. Para las encuestas y para mí, Lacalle lleva una pequeña diferencia a favor, pero yo me cuidaría. No me quedaría distraído ni un minuto".



Respecto al eventual gabinete de Lacalle Pou, Vega destacó al excomisionado parlamentario para el sistema carcelario y posible ministro del Interior del próximo gobierno blanco, Álvaro Garcé. Dijo que le parece "una persona muy seria", que "también estuvo de visita con su señora" en su chacra, "conversando de todo un poco, no de política". Señaló que esa reunión tuvo lugar cuando fue la última campaña para la Intendencia de Montevideo.



Por otro lado, negó que fuera a hacer una alianza con el partido que lidera Guido Manini Ríos, Cabildo Abierto, y que solo habló con el grado 4 en derecho constitucional y activista por las causas ambientalistas, Eduardo Lust. Agregó que en el Parlamento va a trabajar con Lust para hacer una revisión al contrato con UPM, "él desde el punto de vista del derecho y yo desde el punto de vista ambiental". En tanto, dijo que esto "no" lo habló en su reunión con Lacalle.



En el encuentro, el candidato nacionalista le regaló "una preciosa navaja" y Vega le llevó un dulce de membrillo hecho por él.



En la mañana de este lunes Vega se había reunido con el candidato oficialista Daniel Martínez.