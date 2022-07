"Claramente insuficiente": Academia que preside Radi critica presupuesto para Ciencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Claramente insuficiente". Así consideró la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay (Anciu) —que preside el excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi— el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento, donde está a estudio.

"Desde el punto de vista de la Anciu, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es claramente insuficiente y representa, no solamente la renuncia a avanzar en una estrategia de desarrollo del país en la que la ciencia y la tecnología tengan un rol destacado, sino que también representa una manifestación de desconocimiento del rol que la ciencia y la tecnología nacional han desempeñado en los recientes acontecimientos críticos que vivió el país", subrayó la Academia a través de un comunicado de este martes.

El presupuesto previsto, se señala, "claramente constituye un fuerte desincentivo, especialmente para las nuevas generaciones de jóvenes investigadores, que no ven que exista un reconocimiento a su labor y sus potenciales aportes al desarrollo nacional".



En el texto plantean, además, que la cifra de las iniciativas presentadas implicaban una inversión de unos US$ 30 millones. Esta cifra "parecía contar con cierto consenso y respaldo político".



Sin embargo, Anciu criticó que en el proyecto "sólo están contemplados 4 millones de dólares asignados a la ANII los cuales podrían atender parte de las acciones propuestas por la Anciu, no así los restantes fondos asignados en el rubro Ciencia, Tecnología e Innovación".



"De ellos, 10 millones están destinados a innovación en empresas, los cuales serán administrados por el MEF, la OPP y la ANII, y sobre los cuales no se hace referencia al alcance de su utilización, y 12 millones para la creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual". Sobre el último punto, manifestaron que "no debieron ser incluidos dentro del rubro Ciencia y Tecnología".



La redacción presentada por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el 30 de junio prevé destinar US$ 12 millones para el Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, US$ 10 para innovación y US$ 4 para la ANII.



Anciu planteó en abril "la necesidad de tomar acciones urgentes desde el punto de vista presupuestal para apoyar el desarrollo de los componentes básicos del Sistema de Ciencia y Tecnología, dada la situación crítica de escasos recursos nacionales con los que cuenta este sistema".

En ese sentido, presentó 16 acciones "dentro de 3 dimensiones", que enumeró como "el fortalecimiento de los principales instrumentos de apoyo al sistema científico atendidos por ANII, el desarrollo de nuevas iniciativas, y el apoyo al funcionamiento armónico del sistema".



"Anciu quiere reiterar e insistir con sus propuestas y exhortar al sistema político a revertir esta situación y dar señales realmente claras de apoyo a la construcción del sistema de ciencia y tecnología nacional en las próximas instancias de discusión presupuestal", remata la Academia su comunicado.

Radi, presidente de Anciu, planteó el 23 de junio en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Cámara de Senadores que la cifra se ubicaba "entre US$ 30 millones y US$ 40 millones", que implicaría pasar "de un 0,4 % a un 0,45 % o 0,46 %" del PIB. "Nosotros hicimos nuestras propias cuentas, siendo totalmente respetuosos con los que tienen los datos primarios, a los que el Parlamento puede directamente acceder a través de los ministerios, la ANII o las universidades", había dicho el experto de acuerdo a la versión taquigráfica.



"Cuando hablamos con el presidente de la república en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes, sin comprometer ningún valor porque eso no fue así, él se sintió motivado y expresó que sería interesante –al igual que se había planteado para el Hospital de Clínicas– que también esto se tomara en cuenta con una mirada interpartidaria acordada a mediano plazo: 2027, 2028 o 2029. Eso fue muy interesante y veo que la comisión también lo tiene presente, porque es una política de Estado que nos puede diferenciar mucho del resto", había agregado Radi en esa instancia parlamentaria.